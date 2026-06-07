Roland Garros: quanto ha guadagnato Flavio Cobolli con la finale
Si è interrotta in finale la corsa di Flavio Cobolli nel Roland Garros. L'azzurro è stato sconfitto nell'atto conclusivo dello Slam parigino da Alexander Zverev e non è riuscito a mettere la ciliegina sulla torta a un torneo indimenticabile. Tuttavia per lui sono state due settimane estremamente positive da cui ripartire in vista del prosieguo della stagione e del futuro in generale. Oltre alla sua prima finale in un Major, si è infatti regalato anche il debutto in top 10 e può sognare la qualificazione alle ATP Finals di Torino essendo salito addirittura al numero 4 della Race. Punti ma anche soldi: ecco il bottino complessivo di Cobolli al Roland Garros.
La cifra guadagnata da Cobolli
Grazie alla finale raggiunta al Roland Garros, Flavio si è assicurato innanzitutto 1.300 punti per il ranking ATP, preziosi per ritoccare la sua miglior classifica ed esordire tra i primi 10 del mondo. A livello economico, invece, Cobolli ha lasciato Parigi con un assegno da €1,400,000, superiore ai guadagni complessivi nei primi cinque mesi della stagione. Così facendo, ha inoltre superato gli 8 milioni di dollari incassati in carriera.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000