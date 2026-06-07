Roland Garros: quanto ha guadagnato Flavio Cobolli con la finale

Si è interrotta in finale la corsa di Flavio Cobolli nel Roland Garros. L'azzurro è stato sconfitto nell'atto conclusivo dello Slam parigino da Alexander Zverev e non è riuscito a mettere la ciliegina sulla torta a un torneo indimenticabile. Tuttavia per lui sono state due settimane estremamente positive da cui ripartire in vista del prosieguo della stagione e del futuro in generale. Oltre alla sua prima finale in un Major, si è infatti regalato anche il debutto in top 10 e può sognare la qualificazione alle ATP Finals di Torino essendo salito addirittura al numero 4 della Race. Punti ma anche soldi: ecco il bottino complessivo di Cobolli al Roland Garros.