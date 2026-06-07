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domenica 7 giugno 2026
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Roland Garros: quanto ha guadagnato Flavio Cobolli con la finale

Grazie all'atto conclusivo raggiunto a Parigi, il tennista azzurro ha incassato un assegno notevole: ecco la maxi-cifra che ha portato a casa
2 min
TagsFlavio CobolliRoland Garros

Si è interrotta in finale la corsa di Flavio Cobolli nel Roland Garros. L'azzurro è stato sconfitto nell'atto conclusivo dello Slam parigino da Alexander Zverev e non è riuscito a mettere la ciliegina sulla torta a un torneo indimenticabile. Tuttavia per lui sono state due settimane estremamente positive da cui ripartire in vista del prosieguo della stagione e del futuro in generale. Oltre alla sua prima finale in un Major, si è infatti regalato anche il debutto in top 10 e può sognare la qualificazione alle ATP Finals di Torino essendo salito addirittura al numero 4 della Race. Punti ma anche soldi: ecco il bottino complessivo di Cobolli al Roland Garros.

La cifra guadagnata da Cobolli

Grazie alla finale raggiunta al Roland Garros, Flavio si è assicurato innanzitutto 1.300 punti per il ranking ATP, preziosi per ritoccare la sua miglior classifica ed esordire tra i primi 10 del mondo. A livello economico, invece, Cobolli ha lasciato Parigi con un assegno da €1,400,000, superiore ai guadagni complessivi nei primi cinque mesi della stagione. Così facendo, ha inoltre superato gli 8 milioni di dollari incassati in carriera.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO –  €130.000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE –  €285.000

QUARTI DI FINALE –  €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE –  €1.400.000

VITTORIA –  €2.800.000

 

 

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