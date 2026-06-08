Grande successo per la 2ª edizione dell'ATV Legends Open in partnership con Deutsche Bank: trionfa il Gruppo Blu

ROMA - Si chiude con un bilancio straordinariamente positivo la seconda edizione dell' ATV Legends Open in partnership con Deutsche Bank , l’evento che ha riportato il grande tennis e le leggende della racchetta sui campi del prestigioso Circolo Antico Tiro a Volo . Nonostante un caldo infernale, il pubblico delle grandi occasioni ha gremito le tribune, testimoniando una partecipazione straordinaria , impreziosita soprattutto dalla presenza di tantissimi giovani accorsi per ammirare da vicino i dieci campioni che hanno dato vita alla manifestazione .

Un finale mozzafiato: il Gruppo Blu ribalta il verdetto

Il verdetto sportivo si è deciso soltanto all’ultimo respiro, regalando forti emozioni agli spettatori. Il Gruppo Rosso (composto da Giorgio Galimberti, Davide Sanguinetti, Vincenzo Santopadre, Daniele Bracciali e Paolo Lorenzi) ha guidato la classifica parziale fin dall'inizio, assaporando la vittoria fino all'ultimo momento. Il definitivo capovolgimento di fronte è arrivato nell'equilibratissimo e spettacolare match decisivo tra Daniele Bracciali e Potito Starace: la vittoria di Starace ha sancito il sorpasso e il trionfo del Gruppo Blu (composto da Potito Starace, Gianluca Pozzi, Stefano Pescosolido, Giorgio Meneschincheri e Adrian Ungur). Il capitano Stefano Pescosolido e i componenti della squadra vincitrice hanno sollevato il trofeo della Deutsche Bank ATV Legends Open, consegnato direttamente dal Presidente del Circolo Antico Tiro a Volo, Giorgio Averni. Al Gruppo Rosso, guidato dal capitano Vincenzo Santopadre, è andato l’onore delle armi e il riconoscimento per il secondo posto.

I premi speciali

Oltre al titolo a squadre, la manifestazione ha voluto celebrare le prestazioni individuali che hanno deliziato il pubblico con giocate spettacolari, capaci di evocare i momenti migliori della carriera dei protagonisti:

- Miglior giocatore del torneo: Il premio assoluto è andato ad Adrian Ungur, che riceve il Trofeo dello Sponsor “LA BOLA”, primo giocatore straniero a entrare ufficialmente nel team dell'evento e subito decisivo.

- Premio Maggior numero di Ace: Consegnato a Davide Sanguinetti, implacabile al servizio.

- Premio Miglior percentuale di game vinti: Assegnato a Vincenzo Santopadre per la consueta solidità in campo.

Le dichiarazioni e i ringraziamenti

Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il Presidente del circolo, Giorgio Averni, che si è congratulato calorosamente con la macchina organizzativa per la riuscita dell'evento e per la straordinaria capacità di coinvolgere così tanti appassionati e soci all'interno dell'Antico Tiro a Volo. Dal canto loro, gli organizzatori Luca D’Agostino, Tommaso Poliandri e Luigi Capasso (editore di Sport Club), hanno espresso profonda gratitudine ai dieci campioni in campo, lodandone l'atteggiamento professionale, l'impegno e la disponibilità nel regalare spettacolo. Un ringraziamento speciale e doveroso è stato rivolto a tutto lo staff arbitrale – guidato in primis da Melania Leonori –, ai giudici di sedia e ai raccattapalle, il cui prezioso contributo è stato fondamentale per la perfetta riuscita del torneo.

Mondo Ace in prima linea e lo sguardo al futuro

L’evento è stato interamente seguito e documentato da Mondo Ace, il portale giornalistico che ha immortalato i momenti più significativi e che, nei primi giorni, dedicherà ampi servizi speciali e approfondimenti per rivivere le emozioni di questa due giorni. Il sipario cala, ma l'entusiasmo è talmente travolgente che gli organizzatori sono già al lavoro per la prossima edizione. Le linee guida per il futuro sono già tracciate: lo staff è già alla ricerca di nuove idee e novità per coinvolgere giocatori di livello europeo e per legare la manifestazione a un pool di sponsor sempre più quotato, garantendo una crescita costante a un appuntamento ormai imperdibile nel calendario sportivo romano.