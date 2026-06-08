Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Grande successo per la 2ª edizione dell'ATV Legends Open in partnership con Deutsche Bank: trionfa il Gruppo Blu

Grande successo per la 2ª edizione dell'ATV Legends Open in partnership con Deutsche Bank: trionfa il Gruppo Blu

L'evento ha riportato il grande tennis e le leggende della racchetta sui prestigiosi campi del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma: tutti i dettagli
6 min
TagsATV Legends Open

ROMA - Si chiude con un bilancio straordinariamente positivo la seconda edizione dell'ATV Legends Open in partnership con Deutsche Bank, l’evento che ha riportato il grande tennis e le leggende della racchetta sui campi del prestigioso Circolo Antico Tiro a Volo. Nonostante un caldo infernale, il pubblico delle grandi occasioni ha gremito le tribune, testimoniando una partecipazione straordinaria, impreziosita soprattutto dalla presenza di tantissimi giovani accorsi per ammirare da vicino i dieci campioni che hanno dato vita alla manifestazione.

Un finale mozzafiato: il Gruppo Blu ribalta il verdetto

Il verdetto sportivo si è deciso soltanto all’ultimo respiro, regalando forti emozioni agli spettatori. Il Gruppo Rosso (composto da Giorgio Galimberti, Davide Sanguinetti, Vincenzo Santopadre, Daniele Bracciali e Paolo Lorenzi) ha guidato la classifica parziale fin dall'inizio, assaporando la vittoria fino all'ultimo momento. Il definitivo capovolgimento di fronte è arrivato nell'equilibratissimo e spettacolare match decisivo tra Daniele Bracciali e Potito Starace: la vittoria di Starace ha sancito il sorpasso e il trionfo del Gruppo Blu (composto da Potito Starace, Gianluca Pozzi, Stefano Pescosolido, Giorgio Meneschincheri e Adrian Ungur). Il capitano Stefano Pescosolido e i componenti della squadra vincitrice hanno sollevato il trofeo della Deutsche Bank ATV Legends Open, consegnato direttamente dal Presidente del Circolo Antico Tiro a Volo, Giorgio Averni. Al Gruppo Rosso, guidato dal capitano Vincenzo Santopadre, è andato l’onore delle armi e il riconoscimento per il secondo posto.

I premi speciali

Oltre al titolo a squadre, la manifestazione ha voluto celebrare le prestazioni individuali che hanno deliziato il pubblico con giocate spettacolari, capaci di evocare i momenti migliori della carriera dei protagonisti:

- Miglior giocatore del torneo: Il premio assoluto è andato ad Adrian Ungur, che riceve il Trofeo dello Sponsor “LA BOLA”, primo giocatore straniero a entrare ufficialmente nel team dell'evento e subito decisivo.

- Premio Maggior numero di Ace: Consegnato a Davide Sanguinetti, implacabile al servizio.

- Premio Miglior percentuale di game vinti: Assegnato a Vincenzo Santopadre per la consueta solidità in campo.

Le dichiarazioni e i ringraziamenti

Alla cerimonia di premiazione è intervenuto il Presidente del circolo, Giorgio Averni, che si è congratulato calorosamente con la macchina organizzativa per la riuscita dell'evento e per la straordinaria capacità di coinvolgere così tanti appassionati e soci all'interno dell'Antico Tiro a Volo. Dal canto loro, gli organizzatori Luca D’Agostino, Tommaso Poliandri e Luigi Capasso (editore di Sport Club), hanno espresso profonda gratitudine ai dieci campioni in campo, lodandone l'atteggiamento professionale, l'impegno e la disponibilità nel regalare spettacolo. Un ringraziamento speciale e doveroso è stato rivolto a tutto lo staff arbitrale – guidato in primis da Melania Leonori –, ai giudici di sedia e ai raccattapalle, il cui prezioso contributo è stato fondamentale per la perfetta riuscita del torneo.

Mondo Ace in prima linea e lo sguardo al futuro

L’evento è stato interamente seguito e documentato da Mondo Ace, il portale giornalistico che ha immortalato i momenti più significativi e che, nei primi giorni, dedicherà ampi servizi speciali e approfondimenti per rivivere le emozioni di questa due giorni. Il sipario cala, ma l'entusiasmo è talmente travolgente che gli organizzatori sono già al lavoro per la prossima edizione. Le linee guida per il futuro sono già tracciate: lo staff è già alla ricerca di nuove idee e novità per coinvolgere giocatori di livello europeo e per legare la manifestazione a un pool di sponsor sempre più quotato, garantendo una crescita costante a un appuntamento ormai imperdibile nel calendario sportivo romano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Pescosolido su SinnerL'intervista a Santopadre

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS