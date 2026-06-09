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martedì 9 giugno 2026
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Fognini esalta Cobolli dopo la finale di Parigi: "Un cagnaccio come me" 

L'ex tennista: "Flavio è meno irascibile di me, però abbiamo tante cose in comune"
2 min
TagsfogniniCobolli

Cobolli mania. Dopo la finale persa al Roland Garros, arriva il commento di Fabio Fognini, manager di Flavio, in una intervista al Corriere della Sera: "In Flavio mi sono subito rivisto: la corsa, la lotta, la faccia da duro in torneo e un cuore d’oro fuori. Un cagnaccio, come me". 

Fognini e il paragone con Cobolli 

"Flavio è meno irascibile di me, però abbiamo tante cose in comune. Ora che è salito al numero 10, anche la classifica. Il suo successo è una vittoria anche per noi, che l’abbiamo costruito e aiutato come potevamo", ha aggiunto il ligure che conosce il romano da quando era piccolo.

"Dove può arrivare? Lontano. È giovane, può crescere tanto. Sinner e Alcaraz restano di un altro livello, Zverev è ancora superiore, ma sotto c’è margine: Djokovic ha la mia età, ormai gioca pochissimo, Auger-Aliassime Flavio l’ha già battuto. Gli altri non sono ingiocabili". 
 

 

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