Serena Williams torna in campo con una vittoria al Queen's: successo in doppio con Mboko
Serena Williams e Victoria Mboko staccano il pass per il secondo turno del tabellone di doppio al Wta 500 del Queen's. È vincente il ritorno in campo della 23 volte campionessa Slam, che, in coppia con la numero 9 del mondo, ha avuto la meglio sulle terze favorite del tabellone Nicole Melichar-Martinez e Erin Routilffe con il punteggio di 7-6(2) 6-2. Iscritta al torneo londinese grazie ad una wild card, l'ex numero uno al mondo ha disputato la sua prima partita a distanza di quasi quattro anni dall'ultima volta, quando annunciò il suo addio al tennis professionistico dopo la sconfitta subita al terzo turno degli US Open 2022 per mano di Ajla Tomljanovic.
Serena, che esordio al Queen's
L'inizio di partita lascia subito intendere ad una forma ritrovata da parte di Serena, che al fianco della giovane canadese Mboko parte forte portandosi avanti 3-0. Melichar-Martinez/Routliffe recuperano però il break di svantaggio fino ad arrivare al tie-break, dove sono Williams/Mboko ad avere la meglio per 7 punti a 2. Decisamente dominato invece il secondo parziale da parte delle giocatrici nordamericane, che firmano la vittoria grazie ai due break messi a segno nel terzo e nel settimo game.