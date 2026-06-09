Serena Williams torna in campo con una vittoria al Queen's: successo in doppio con Mboko

Serena Williams e Victoria Mboko staccano il pass per il secondo turno del tabellone di doppio al Wta 500 del Queen's. È vincente il ritorno in campo della 23 volte campionessa Slam, che, in coppia con la numero 9 del mondo, ha avuto la meglio sulle terze favorite del tabellone Nicole Melichar-Martinez e Erin Routilffe con il punteggio di 7-6(2) 6-2. Iscritta al torneo londinese grazie ad una wild card, l'ex numero uno al mondo ha disputato la sua prima partita a distanza di quasi quattro anni dall'ultima volta, quando annunciò il suo addio al tennis professionistico dopo la sconfitta subita al terzo turno degli US Open 2022 per mano di Ajla Tomljanovic.