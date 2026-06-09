Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serena Williams torna in campo con una vittoria al Queen's: successo in doppio con Mboko

La 44enne statunitense, iscritta in tabellone grazie ad una wild card in coppia con la numero 9 del mondo, ha staccato il pass per il secondo turno
2 min
TagsSerena Williamswta queen's

Serena Williams e Victoria Mboko staccano il pass per il secondo turno del tabellone di doppio al Wta 500 del Queen's. È vincente il ritorno in campo della 23 volte campionessa Slam, che, in coppia con la numero 9 del mondo, ha avuto la meglio sulle terze favorite del tabellone Nicole Melichar-Martinez e Erin Routilffe con il punteggio di 7-6(2) 6-2. Iscritta al torneo londinese grazie ad una wild card, l'ex numero uno al mondo ha disputato la sua prima partita a distanza di quasi quattro anni dall'ultima volta, quando annunciò il suo addio al tennis professionistico dopo la sconfitta subita al terzo turno degli US Open 2022 per mano di Ajla Tomljanovic.

Serena, che esordio al Queen's

L'inizio di partita lascia subito intendere ad una forma ritrovata da parte di Serena, che al fianco della giovane canadese Mboko parte forte portandosi avanti 3-0. Melichar-Martinez/Routliffe recuperano però il break di svantaggio fino ad arrivare al tie-break, dove sono Williams/Mboko ad avere la meglio per 7 punti a 2. Decisamente dominato invece il secondo parziale da parte delle giocatrici nordamericane, che firmano la vittoria grazie ai due break messi a segno nel terzo e nel settimo game.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

L'Equipe non mette Zverev in copertinaFognini esalta Cobolli dopo la finale di Parigi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS