Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 10 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Jodar cita Alcaraz e snobba Sinner: "Ecco il tennista più completo..."

Il giovane spagnolo sceglie i cinque tennisti con le caratteristiche migliori. E dimentica il numero uno al mondo
2 min
Tagsjodarsinner

Rafael Jodar, uno dei giovani più promettenti del panorama tennistico internazionale, prova a costruire il suo tennista ideale, plasmandolo attraverso le caratteristiche principali dei giocatori più forti. E non prende minimamente in considerazione Jannik Sinner. Nel corso di una lunga intervista concessa a Marca, Jodar ha citato alcuni tra i tennisti più forti degli ultimi anni, dimenticando completamente l'attuale numero uno al mondo.

 

 

Il miglior tennista: i voti di Jodar

Jodar ha elencato cinque nomi, attribueno ad ognuno di essi una caratteristica precisa. Servizio, dritto, rovescio, abilità nel gioco di volo, mentalità e stile di gioco: in nessuna di queste catergorie trova spazio Jannik Sinner. Sul miglior servizio Jodar ha fatto una scelta ben precisa: "Scelgo John Isner", ha dichiarato. Nessun dubbio sul miglior dritto ("Alcaraz") e sul rovescio: "Il migliore è quello di Novak Djokovic".

Jodar pazzo di Federer 

Jodar ha poi scelto Federer come miglior espressione del gioco di volo e Rafa Nadal come mentalità. Nessuno spazio per Jannik Sinner: neanche quando gli è stato chiesto il miglior tennista per stile di gioco: "Sicuramente Roger Federer", ha chiosato lo spagnolo. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner può tornare ad allenarsiZverev stende Jodar

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS