Jodar cita Alcaraz e snobba Sinner: "Ecco il tennista più completo..."

Rafael Jodar , uno dei giovani più promettenti del panorama tennistico internazionale, prova a costruire il suo tennista ideale, plasmandolo attraverso le caratteristiche principali dei giocatori più forti. E non prende minimamente in considerazione Jannik Sinner. Nel corso di una lunga intervista concessa a Marca, Jodar ha citato alcuni tra i tennisti più forti degli ultimi anni, dimenticando completamente l'attuale numero uno al mondo.

Il miglior tennista: i voti di Jodar

Jodar ha elencato cinque nomi, attribueno ad ognuno di essi una caratteristica precisa. Servizio, dritto, rovescio, abilità nel gioco di volo, mentalità e stile di gioco: in nessuna di queste catergorie trova spazio Jannik Sinner. Sul miglior servizio Jodar ha fatto una scelta ben precisa: "Scelgo John Isner", ha dichiarato. Nessun dubbio sul miglior dritto ("Alcaraz") e sul rovescio: "Il migliore è quello di Novak Djokovic".

Jodar pazzo di Federer

Jodar ha poi scelto Federer come miglior espressione del gioco di volo e Rafa Nadal come mentalità. Nessuno spazio per Jannik Sinner: neanche quando gli è stato chiesto il miglior tennista per stile di gioco: "Sicuramente Roger Federer", ha chiosato lo spagnolo.