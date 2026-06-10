Agassi spiazza Zverev, le dichiarazioni fanno discutere: "Ha vinto il Roland Garros, ma alla fine..."

"Non importa più quello che accadrà in futuro, sarò per sempre un campione Slam. Nessuno può portarmelo via". Le parole di gioia di Alexander Zverev dopo aver sistemato per sempre i conti con un'ossessione che lo accompagnava da una vita fanno discutere. Non tanto per la forma, quanto per il loro senso profondo. Da oggi in poi giocherà con la testa più libera , questo è sicuro. Ma chi ce lo dice che aver raggiunto un traguardo che sembrava ormai un'utopia non gli faccia perdere quella fame che, volente o nolente, lo ha portato al terzo posto della classifica Atp , o se preferito al primo posto tra gli umani? "La mia mente potrebbe rilassarsi di più quando giocherò una finale. Anche se perdo, sarò comunque un campione Slam", frasi ricche di significato che aprono la strada a due possibili ipotesi: appagamento o maggior consapevolezza di sè.

La bellissima storia di Zverev al Roland Garros

Tra l'altro il dio del tennis ama evidentemente le grandi storie e questa di Zverev merita di essere sottolineata: alzare al cielo la prima coppa in uno Slam proprio sul campo che nel 2022 poteva togliergli tutto. Il serio infortunio alla caviglia poteva mettere la parola fine all'ossessione del tedesco. E invece il destino gli ha riservato qualcosa di decisamente più grande ed epico.

Agassi e il ragionamento su Zverev che fa discutere

A gettare acqua sul sacro fuoco dell'entusiasmo che ancora arde nell'anima di Zverev ci ha pensato Andre Agassi che a TNT Sports, emittente per la quale è commentatore, ha chiarito un punto: "Il problema di Sascha, al netto della giusta gioia che sta provando al momento, è che questo trionfo gli porterà nuova pressione e maggiori aspettative. Quando vinci un torneo del Grande Slam la vita ti cambia ma non è sicuro che sia sempre così e non sempre in meglio. Nella storia abbiamo visto tantissimi giocatori vincere un solo torneo del Grande Slam. Personalmente quando finalmente ho tagliato il traguardo ho realizzato che purtroppo vincere non cambia nulla. Subirai di nuovo quella pressione se hai maggiori aspettative nei confronti di te stesso". Zverev è (purtroppo per lui) avvisato.