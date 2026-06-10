Musetti si cancella dal torneo del Queen's: c'è Wimbledon nel mirino
Slitta ancora il rientro in campo di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarino, che non disputa un match dalla sfida di ottavi di finale persa contro Casper Ruud agli Internazionali d'Italia, è alle prese con una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia sinistra rimediato proprio a Roma. Un problema fisico che ha impedito all'azzurro di partecipare al Roland Garros, dove avrebbe dovuto difendere la finale dello scorso anno. Motivo per il quale, in attesa del ritorno alle gara, è sceso alla posizione numero 16 della classifica mondiale.
Musetti salta anche il Queen's
La natura dell'infortunio ha costretto Musetti a rinunciare anche al torneo Atp 500 del Queen's. Lorenzo sta lavorando insieme al suo team per accelerare i tempi di recupero con l'obiettivo di arrivare pronti all'appuntamento con il terzo Slam della stagione: Wimbledon. Il tennista toscano non è iscritto né a Maiorca e né a Eastbourne e dunque arriverebbe al primo turno dei Championships senza aver disputato nemmeno una partita sull'erba in questa stagione.