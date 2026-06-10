Musetti si cancella dal torneo del Queen's: c'è Wimbledon nel mirino

Slitta ancora il rientro in campo di Lorenzo Musetti . Il tennista carrarino, che non disputa un match dalla sfida di ottavi di finale persa contro Casper Ruud agli Internazionali d'Italia , è alle prese con una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia sinistra rimediato proprio a Roma. Un problema fisico che ha impedito all'azzurro di partecipare al Roland Garros , dove avrebbe dovuto difendere la finale dello scorso anno. Motivo per il quale, in attesa del ritorno alle gara, è sceso alla posizione numero 16 della classifica mondiale.

Musetti salta anche il Queen's

La natura dell'infortunio ha costretto Musetti a rin​​​​​​​un​​​​​​​ciare anche al torn​​​​​​​eo Atp 500 del Queen​​​​​​​'s. Loren​​​​​​​zo sta lavorando insieme al suo team per accelerare i tempi di recupero con l'obiettivo di arrivare pronti all'appuntamento con il terzo Slam della stagione: Wimbledon. Il tennista toscano non è iscritto né a Maiorca e né a Eastbourne e dunque arriverebbe al primo turno dei Championships senza aver disputato nemmeno una partita sull'erba in questa stagione.