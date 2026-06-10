Il grande tennis sbarca a Parma: 5ª edizione dell'Emilia-Romagna Tennis Cup sui campi del Castellazzo

L’evento, organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, è stato presentato questa mattina in Municipio a Parma alla presenza di Marco Bosi (Assessore allo Sport e Bilancio del Comune di Parma), Antonio Santa Maria (Direttore Generale di Master Group Sport), Gilberto Fantini (Presidente FITP Emilia-Romagna), Cristina Pavarani (Presidente Circolo del Castellazzo) e Alessandro Motti (Direttore del Torneo). L’assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia – Romagna, Roberta Frisoni, ha salutato con un video messaggio.

In attesa di conoscere il tabellone principale (il sorteggio degli accoppiamenti di primo turno è in programma sabato pomeriggio alle ore 18:30 al Circolo del Castellazzo), gli appassionati di tennis possono già pregustare l’opportunità di vedere da vicino alcuni tra i migliori esponenti del gioco sulla terra rossa che cercheranno di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo emiliano-romagnolo vinto nelle scorse edizioni dal croato Borna Coric, dal francese Alexandre Muller, dall’olandese Jesper De Jong e dallo spagnolo Carlos Taberner. Il torneo si aprirà domenica 14 alle ore 10:00 con le qualificazioni, da lunedì il via del primo turno con un match alle ore 20:00 tutte le sere da lunedì 15 a giovedì 18 giugno.

Tra i nomi più noti quelli de 26enne argentino Camilo Ugo Carabelli, reduce dal Roland Garros dove è stato eliminato al secondo turno da Rublev in quattro set, attuale numero 57 al mondo con un best ranking di 43. Altro nome da seguire con interesse quello dell’esperto bosniaco Damir Dzumhur, già numero 23 della classifica ATP. A Parma anche il finalista dello scorso anno, il mancino serbo Dusan Lajovic, lo spagnolo Roberto Carballes Baena ex numero 49 al mondo. Nutrita la pattuglia degli italiani guidata da Francesco Passaro, Marco Cecchinato e Raul Brancaccio a caccia di punti ATP e della miglior condizione per approcciare al meglio la seconda parte di stagione.

Il Challenger emiliano, collocato in posizione strategica tra il Roland Garros e Wimbledon, si conferma come uno degli appuntamenti tennistici internazionali più importanti del panorama italiano e rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Le dichiarazioni

Roberta Frisoni (Assessora al Turismo, Commercio e Sport Regione Emilia – Romagna)

«Il ritorno dell'Emilia-Romagna Tennis Cup a Parma rappresenta un riconoscimento importante per una città che negli anni ha saputo affermarsi come sede di appuntamenti tennistici di rilievo internazionale. La qualità del torneo, la presenza di atleti provenienti dai principali circuiti professionistici e il crescente interesse del pubblico confermano il valore di una manifestazione che arricchisce il calendario sportivo regionale e contribuisce a rafforzare la reputazione dell'Emilia-Romagna come terra di grandi eventi. Lo sport ha la capacità di parlare a pubblici diversi, di coinvolgere le giovani generazioni e di trasmettere valori fondamentali come l'impegno, il rispetto, la determinazione e la cultura del confronto. Per questo vogliamo continuare a sostenere iniziative come questa. Manifestazioni come l'Emilia-Romagna Tennis Cup lasciano un'eredità che va oltre i giorni della competizione: alimentano la passione per lo sport, avvicinano ragazze e ragazzi alle discipline sportive e rafforzano il legame tra territorio, partecipazione e qualità della vita».

Marco Bosi (Assessore allo Sport Comune di Parma)

«Siamo particolarmente orgogliosi di riportare a Parma l’Emilia-Romagna Tennis Cup, che dopo due anni torna finalmente nella nostra città, rafforzando un legame già consolidato con il territorio”, ha dichiarato l’assessore allo Sport Marco Bosi. “Questa edizione assume un valore ancora più significativo, perché contribuisce a rendere Parma uno dei punti di riferimento del tennis, portando a tre i tornei di respiro internazionale ospitati nel corso dell’anno. È il segno concreto di una strategia che punta sulla qualità degli eventi sportivi e sulla loro continuità, capace di generare visibilità, attrattività e opportunità per il territorio. Manifestazioni come questa valorizzano le nostre strutture, coinvolgono la comunità e offrono ai più giovani occasioni preziose per avvicinarsi allo sport e crescere attraverso esempi di alto livello».

Antonio Santa Maria (Direttore generale Master Group Sport)

«Il movimento tennistico in Italia sta vivendo un’espansione mai vista prima. Ottenere una data per un torneo 125 rappresenta un prestigioso riconoscimento a certificazione del grande lavoro svolto da Master Group Sport. Grazie alla solida collaborazione con la Regione Emilia-Romagna con questo torneo da anni portiamo su un territorio a noi molto caro tennis di altissimo livello. Siamo felici di iniziare la quinta edizione di questa prestigiosa competizione nella città di Parma che ringrazio per l’ospitalità, così come il Circolo del Castellazzo la cui bellezza e organizzazione sono certificate dai report di ATP. Un ringraziamento anche alla FITP Emilia-Romagna, a tutti i partner, media che hanno voluto essere al nostro fianco e a tutti i collaboratori e volontari che faranno si che tutto vada alla perfezione per mettere gli atleti nelle condizioni per performare al meglio. Come Master Group Sport siamo orgogliosi di essere ancora una volta in prima linea per garantire a tutti i tifosi un grande spettacolo tennistico».

Gilberto Fantini (Presidente FITP Emilia-Romagna)

«L’Emilia-Romagna Tennis Cup rappresenta una manifestazione di grande valore per il nostro territorio e per l’intero movimento tennistico regionale. Eventi come questo contribuiscono in maniera concreta a rendere l’Emilia-Romagna una delle regioni di punta del sistema tennis italiano, alimentando quel percorso di crescita che sta accompagnando gli straordinari risultati ottenuti dal nostro movimento a livello mondiale. Il ritorno del torneo a Parma trova una collocazione ideale in un territorio che ha sempre dimostrato grande passione per il tennis e notevoli capacità organizzative. Il Circolo del Castellazzo rappresenta una garanzia sotto questo aspetto: una struttura di grande fascino, inserita in un contesto di assoluto pregio, capace di coniugare qualità dell’accoglienza, efficienza organizzativa e attenzione ai dettagli. Sono caratteristiche che contraddistinguono molti dei nostri circoli e che contribuiscono a fare dell’Emilia-Romagna una sede sempre più apprezzata dagli atleti, dagli addetti ai lavori e dagli appassionati».

Cristina Pavarani (Presidente Circolo del Castellazzo)

«Dopo gli Europei Under 16 dello scorso settembre e il Junior Next Gen Under 10-12-14 da record di marzo, il Circolo del Castellazzo si appresta ad ospitare un altro evento di straordinario valore tecnico. Obiettivo principale è la valorizzazione del talento che - in un circolo come il nostro - nasce dallo sviluppo del nostro vivaio e comprende la programmazione di eventi che siano un’ispirazione nella crescita dei nostri ragazzi. Allo stesso tempo, pensiamo di offrire ai nostri soci appassionati di tennis una grande opportunità».

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I biglietti sono disponibili presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al seguente link (CLICCA QUI)

PROGRAMMA E COSTI BIGLIETTI

▪ DOMENICA 14 GIUGNO (Qualificazioni dalle ore 10:00) €18,00 ▪ LUNEDI’ 15 GIUGNO (Ultimo turno Qualificazioni e primo turno Singolo dalle ore 10:00, match serale alle ore 20:00) €18,00 ▪ MARTEDI’ 16 GIUGNO (Primo turno Singolo e Doppio dalle ore 10:00, match serale alle ore 20:00) €18,00 ▪ MERCOLEDI’ 17 GIUGNO (Secondo turno Singolo e primo turno Doppio dalle ore 10:00, match serale alle ore 20:00) €22,00 ▪ GIOVEDI’ 18 GIUGNO (QF Singolo e QF Doppio dalle ore 12:00, match serale alle ore 20:00) €25,00 ▪ VENERDI’ 19 GIUGNO (Semifinali Singolo e Semifinali Doppio dalle ore 12:00) €30,00 ▪ SABATO 20 GIUGNO (Finale Doppio dalle ore 15:00 e Finale Singolo dalle ore 18:00) €35,00 ▪ Abbonamento (da 14 - 20 giugno) €120,00

INFO

Per seguire tutti gli aggiornamenti relativi al torneo; www.emiliaromagnatenniscup.com o la pagina Instagram ufficiale: @emiliaromagnatenniscup.