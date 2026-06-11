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Cobolli e il pronostico per i Mondiali: "Spero che l'Olanda del mio amico Malen..."

Il tennista azzurro, fresco finalista del Roland-Garros, si è sbilanciato in una previsione in vista dell'imminente Coppa del Mondo
2 min
TagsFlavio Cobolli

Chi vincerà i Mondiali? E quale squadra vorreste che vinca i Mondiali? Queste due domande sono state poste sui social a una serie di tennisti, che alla vigilia di Messico-Sudafrica - partita inaugurale della Coppa del Mondo 2026 - si sono sbilanciati in un pronostico. Tra questi c'è stato anche Flavio Cobolli, che ha risposto con un audio dicendo "Portogallo". Poco dopo ha inviato un secondo audio, aggiungendo: "Ma anche Olanda per il mio amico Donyell Malen". L'attaccante olandese ha infatti trascinato in Champions League la Roma - squadra del cuore del finalista del Roland-Garros - e i due si sono anche incontrati all'Olimpico durante gli Internazionali d'Italia.

Le risposte degli altri tennisti

Anche Novak Djokovic ha puntato sul Portogallo, pronosticando un successo per 2-0 o 2-1 in finale contro il Messico. Gli altri giocatori interpellati, invece, in barba alla scaramanzia hanno indicato il proprio paese. Joao Fonseca ha risposto che vorrebbe che vincesse il Brasile e che secondo lui vincerà proprio il Brasile. Ben Shelton ha replicato con la bandiera degli Stati Uniti, Gael Monfils ha scritto "Francia" e Jack Draper ha citato il più celebre "It's coming home". Tiferà per la Francia anche Arthur Fils, il quale ritiene che le due favorite siano le finalista della scorsa edizione: Argentina e, appunto, Francia.

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