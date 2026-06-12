Sinner, c'è la data del rientro prima di Wimbledon: giocherà un torneo di esibizione, ecco dove e quando

Reduce dall'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, dove è uscito di scena a causa di un problema fisico che ha compromesso la sua sfida con Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner è tornato a lavoro a Montecarlo per preparare il torneo di Wimbledon, dove difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo non giocherà tornei di preparazione prima dei Championships, ma calcherà comunque l'erba londinese prima dell'appuntamento con il terzo Slam della stagione.