Sinner, c'è la data del rientro prima di Wimbledon: giocherà un torneo di esibizione, ecco dove e quando
Reduce dall'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, dove è uscito di scena a causa di un problema fisico che ha compromesso la sua sfida con Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner è tornato a lavoro a Montecarlo per preparare il torneo di Wimbledon, dove difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo non giocherà tornei di preparazione prima dei Championships, ma calcherà comunque l'erba londinese prima dell'appuntamento con il terzo Slam della stagione.
Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic
Sinner scenderà in campo al Giorgio Armani Tennis Classic, rassegna di esibizione che si disputa all'Hurlingham Club dal 23 al 27 giugno. "Per la nostra 32esima edizione, siamo eccitati di dare il benvenuto a Jannik Sinner, che si aggiunge ad un parco giocatori eccezionale", le parole del direttore del torneo Nikhil Waugh. Oltre a Sinner, al via ci saranno anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi (n.18), Casper Ruud (n.14), Karen Khachanov (n.15), Learner Tien (n.19) e Cameron Norrie (n.29).