Atp Halle: Sonego batte Jianu e approda al turno decisivo delle qualificazioni
Buona la prima nell'ATP 500 di Halle per Lorenzo Sonego, che ha debuttato con un successo nel tabellone di qualificazioni. Accreditato della terza testa di serie, l'azzurro (n. 66 ATP) ha superato con il punteggio di 7-5 6-3 il rumeno Filip Cristian Jianu (n. 263 del mondo). Sonego che ha archiviato la pratica in poco più di un'ora e mezza, mettendo la partita in discesa una volta strappata per la prima volta la battuta all'avversario. Superiore fin dall'inizio, complice la maggiore esperienza sui prati, ha faticato a ottenere un break, al punto che a un certo punto si è ritrovato con un bilancio di 0/9. La decima chance, nell'undicesimo gioco, è stata però quella buona e gli ha permesso di chiudere il primo set. Nel secondo invece il break è arrivato prima e con meno difficoltà: Sonego l'ha poi consolidato, regalandosi così l'accesso al turno decisivo.
Adesso Basilashvili
A separare Lorenzo dal main draw del prestigioso torneo che si disputa in Germania sarà il georgiano Nikoloz Basilashvili. Numero 118 del ranking e sesta forza del seeding, ha esordito con un successo in due set (7-6 6-3) ai danni della wild card locale Diego Dedura. Anche lui ha grande esperienza sull'erba - ha raggiunto in due occasioni il terzo turno a Wimbledon - e potrà dare del filo da torcere a Sonego. I precedenti sorridono però al piemontese, avanti 3-1: curiosamente, l'ultima sfida tra i due risale proprio al torneo di Wimbledon dello scorso anno quando, a livello di secondo turno, 'Sonny' trionfò in quattro set.