Atp Halle: Sonego batte Jianu e approda al turno decisivo delle qualificazioni

Buona la prima nell'ATP 500 di Halle per Lorenzo Sonego, che ha debuttato con un successo nel tabellone di qualificazioni. Accreditato della terza testa di serie, l'azzurro (n. 66 ATP) ha superato con il punteggio di 7-5 6-3 il rumeno Filip Cristian Jianu (n. 263 del mondo). Sonego che ha archiviato la pratica in poco più di un'ora e mezza, mettendo la partita in discesa una volta strappata per la prima volta la battuta all'avversario. Superiore fin dall'inizio, complice la maggiore esperienza sui prati, ha faticato a ottenere un break, al punto che a un certo punto si è ritrovato con un bilancio di 0/9. La decima chance, nell'undicesimo gioco, è stata però quella buona e gli ha permesso di chiudere il primo set. Nel secondo invece il break è arrivato prima e con meno difficoltà: Sonego l'ha poi consolidato, regalandosi così l'accesso al turno decisivo.