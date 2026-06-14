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Sorpresa Berrettini: la foto su Instagram con Max Pezzali fa impazzire i fan

Il tennista romano, al lavoro per tornare in campo a Wimbledon dopo l'infortunio, ha incontrato il cantautore pavese a Torino
2 min
TagsMatteo BerrettiniMax Pezzali

Continua il lavoro di Matteo Berrettini per recuperare dall'infortunio rimediato nei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi. Il tennista romano ha messo nel mirino Wimbledon, torneo nel quale si spinse sino alla finale nel 2021."Gli esami effettuati negli ultimi giorni non hanno rilevato lesioni muscolari significative – ha scritto qualche giorno fa Matteo sui suoi profili social per rassicurare gli appassionati –Ho già iniziato la riabilitazione con l’obiettivo di arrivare a Wimbledon nella migliore forma possibile! In queste due settimane, e soprattutto dopo il mio ritiro, ho sentito un’ondata di affetto e sostegno che mi ha fatto sentire ancora una volta grato e fortunato di avere una famiglia, una squadra, degli amici e dei tifosi così fantastici al mio fianco".

Berrettini incontra Max Pezzali

Come testimoniato da alcuni scatti pubblicati sulle proprie storia Instagram, nella serata di sabato Berrettini ha incontrato Max Pezzali, a poche ore dal suo concerto all'Allianz Stadium di Torino. Il coach del romano, Alessandro Bega, ha poi postato anche qualche immagine del concerto, mentre la presenza di Matteo a Torino potrebbe probabilmente essere dovuta a qualche visita in programma al J-Medical.

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