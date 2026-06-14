Atp 500 Halle, Sonego eliminato al turno decisivo delle qualificazioni
Si interrompe al turno decisivo delle qualificazioni la corsa di Lorenzo Sonego all'Atp 500 di Halle. Il tennista piemontese, terza testa di serie del tabellone cadetto, dopo aver battuto Filip Cristian Jianu è uscito di scena ad un passo dal main draw per mano del georgiano, numero 118 del mondo e ottavo favorito del seeding, Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-4 6-4. Per Basilashvili si tratta appena del secondo successo su cinque confronti diretti contro Sonego.
Il riassunto del match
Inizio in salita per il giocatore azzurro, che cede la battuta nel settimo game. Senza concedere nulla al servizio, Basilashvili mantiene il break di vantaggio e chiude il primo set. Il secondo si apre in modo ancor peggiore per Sonego, che si ritrova costretto a rincorrere in svantaggio 4-0 con due break di ritardo. Il torinese riesce a riavvicinarsi fino al 5-4, ma alla seconda occasione per chiudere la partita il georgiano non trema e firma l'accesso al tabellone principale.