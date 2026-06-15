Cobolli-Tiafoe diretta Atp Halle: segui l'esordio di Flavio. Tennis oggi LIVE

Dopo l'impresa sfiorata sulla terra rossa del Roland Garros, torna in campo Flavio Cobolli , pronto ad inaugurare la stagione sull'erba dal torneo di Halle . Fu proprio l'Atp 500 tedesco a lanciare il romano nel 2025, con i quarti di finale raggiunti sia in Germania, che a Wimbledon. Ora Cobolli è un giocatore da top ten e oltre agli onori, aumenteranno gli oneri. A partire da un primo turno ostico, contro l'esperto americano Frances Tiafoe . Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio .

16:35

L'idolo Djokovic nel mirino di Cobolli

Cobolli è cresciuto tennisticamente con un idolo, Novak Djokovic. Non ne ha mai fatto mistero e ora ha l'opportunità di sorpassarlo: tra Nole e Flavio c'è Fritz, ma un sogno incoffessabile è diventato improvvisamente possibile.

16:15

La vittoria vale già gli ottavi

Il debutto di Cobolli e Tiafoe vale già gli ottavi di finale dell'Atp 500 di Halle: il prossimo rivale uscirà dalla sfida tra Griekspoor e Shimabukuro.

16:00

Si allunga di un set l'attesa per Cobolli-Tiafoe

Sorpresa ad Halle: Borges reagisce alla grande e risponde al 6-3 di Auger Aliassime con identico punteggio, portando il match al terzo set.

15:50

Cobolli e la scalata iniziata proprio ad Halle

Flavio Cobolli scenderà in campo ad Halle da testa di serie numero 3 del seeding e proprio dodici mesi fa iniziava la sua scalata, affacciandosi al grande tennis con i quarti di finale conquistati in Germania, cui seguirono quelli raggiunti a Wimbledon, per un percorso in continuo crescendo, che ha trovato il suo apice a Parigi.

15:40

Cobolli alla prima da 'top ten'

Lo splendido percorso al Roland Garros ha catapultato Cobolli nella 'top ten' del Ranking Atp e la sfida odierna con Tiafoe sarà la prima per il romano da tennista nel gotha della racchetta.

15:30

Si scende in campo dopo Borges-Auger Aliassime

Quarto match di un programma che fin qui procede spedito, l'incontro tra Cobolli e Tiafoe si disputerà al termine di Broges-Auger Aliassime, che ha già visto il canadese aggiudicarsi agevolmente per 6-3 il primo set.

15:25

Cobolli-Tiafoe, esordio con vista sugli ottavi

Archiviata la cavalcata quasi trionfale di Parigi, è il momento di tornare in campo per Flavio Cobolli, che debutterà nell'Atp 500 di Halle, in Germania, contro l'esperto statunitense Frances Tiafoe. In palio la qualificazione agli ottavi contro il vincente della sfida Griekspoor-Shimabukuro.

Halle - Germania