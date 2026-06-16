"Io geloso di Zverev?": la risposta di Kyrgios spiazza tutti

Kyrgios: "Io geloso di Zverev?"

Interrogato alla vigilia del debutto contro Ben Shelton su una possibile gelosia nei confronti di Zverev per la vittoria a Parigi, Kyrgios ha risposto senza troppi giri di parole: "Non sono una persona gelosa, anzi tutt'altro. Quando vedo uno dei miei colleghi vincere, penso che ci sia spazio per tutti per avere successo in questo mondo. Mi sono reso conto di aver ottenuto più successi della maggior parte degli atleti, in qualsiasi sport. Ho abbastanza fiducia in me stesso per sapere quando era il mio momento e abbastanza umiltà per accettare che possa essere il momento di qualcun altro. Vedere Sascha finalmente superare questo ostacolo è stato bellissimo. È uno dei giocatori più costanti del circuito negli ultimi dieci anni. E poi c'è stato quel terribile infortunio che ha subito e dal quale è riuscito a tornare. La gente dimentica che per il 99% dei giocatori sarebbe stato un infortunio che avrebbe messo fine alla carriera".