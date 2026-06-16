Sinner e Rune si allenano a Monte Carlo. Ecco quando Jannik arriverà a Londra per Wimbledon
È ufficialmente iniziato l'avvicinamento di Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno al mondo, dopo essersi messo alle spalle il problema fisico che lo aveva costretto al ritiro nel match di secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros, è tornato in campo sul cemento di Montecarlo dove ha effettuato lunedì un'intensa sessione di allenamento con Holger Rune per arrivare al massimo della forma con l'appuntamento dei Championships. Anche il danese ha messo nel mirino il terzo Slam della stagione dopo aver posticipato il suo rientro in seguito alla rottura del tendine d'Achille dello scorso ottobre.
Sinner, inizia il countdown per Wimbledon
Con l'obiettivo di confermarsi campione sull'erba dell'All England Club, Sinner non prenderà parte a nessun torneo ufficiale prima di Wimbledon. Il suo primo contatto con i prati inglesi avverrà al Giorgio Armani Tennis Classic, evento di esibizione in programma dal 23 al 27 giugno al quale prenderanno parte anche Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Casper Ruud, Learner Tien, Karen Khachanov e Cameron Norrie. È dunque molto probabile che l'azzurro possa partire alla fine di questa settimana alla volta della capitale britannica.