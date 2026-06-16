Sinner e Rune si allenano a Monte Carlo. Ecco quando Jannik arriverà a Londra per Wimbledon

È ufficialmente iniziato l'avvicinamento di Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno al mondo, dopo essersi messo alle spalle il problema fisico che lo aveva costretto al ritiro nel match di secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros, è tornato in campo sul cemento di Montecarlo dove ha effettuato lunedì un'intensa sessione di allenamento con Holger Rune per arrivare al massimo della forma con l'appuntamento dei Championships. Anche il danese ha messo nel mirino il terzo Slam della stagione dopo aver posticipato il suo rientro in seguito alla rottura del tendine d'Achille dello scorso ottobre.