Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 16 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Serena e Venus Williams tornano a Wimbledon: wild card per il tabellone doppio

A dieci anni di distanza dal loro ultimo titolo di coppia ai Championships, le sorelle Williams sono pronte ad un ritorno in grande stile
1 min
TagsSerena WilliamsVenus WilliamsWimbledon

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, adesso è ufficiale: Serena Williams è pronta a fare il suo ritorno a Wimbledon. La 23 volte campionessa Slam ha ricevuto dall'organizzazione una wild card per disputare il torneo di doppio al fianco di sua sorella Venus. Le due leggende del tennis statunitense torneranno a giocare ai Championships l'una al fianco dell'altra a dieci anni di distanza dal titolo vinto nel 2016, anno dell'ultima partecipazione in coppia.

Serena e Venus da record a Wimbledon

Nella finale del 2016, Serena e Venus sconfissero la coppia formata da Tímea Babos e Jaroslava Svedova con il punteggio di 6-3 6-4 per conquistare il sesto titolo in doppio sull'erba dell'All England Club. Insieme, le sorelle Williams hanno conquistato il torneo di doppio anche nel 2000, nel 2002, nel 2008, nel 2009 e nel 2012 diventando la coppia più vincente nella disciplina nella storia di Wimbledon al pari di Suzanne Lenglen e Elizabeth Ryan.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner si allena a Monte CarloCobolli subito fuori ad Halle

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS