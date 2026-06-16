Serena e Venus Williams tornano a Wimbledon: wild card per il tabellone doppio

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, adesso è ufficiale: Serena Williams è pronta a fare il suo ritorno a Wimbledon . La 23 volte campionessa Slam ha ricevuto dall'organizzazione una wild card per disputare il torneo di doppio al fianco di sua sorella Venus . Le due leggende del tennis statunitense torneranno a giocare ai Championships l'una al fianco dell'altra a dieci anni di distanza dal titolo vinto nel 2016, anno dell'ultima partecipazione in coppia.

Serena e Venus da record a Wimbledon

Nella finale del 2016, Serena e Venus sconfissero la coppia formata da Tímea Babos e Jaroslava Svedova con il punteggio di 6-3 6-4 per conquistare il sesto titolo in doppio sull'erba dell'All England Club. Insieme, le sorelle Williams hanno conquistato il torneo di doppio anche nel 2000, nel 2002, nel 2008, nel 2009 e nel 2012 diventando la coppia più vincente nella disciplina nella storia di Wimbledon al pari di Suzanne Lenglen e Elizabeth Ryan.