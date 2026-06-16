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martedì 16 giugno 2026
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Atp Halle, impresa Bellucci: supera Bublik in due set e vola agli ottavi

L'azzurro batte al primo turno il kazako campione in carica con il punteggio di 7-6 (6), 6-1 in un'ora e 17': ecco chi sfiderà per l'approdo ai quarti nell'Atp 500 tedesco
2 min
TagsAtp HalleBellucciBublik

HALLE (GERMANIA) - Straordinaria impresa di Mattia Bellucci che si qualifica agli ottavi di finale del 'Terra Wortmann Open' (Atp 500 con un montepremi pari a 2.583.330 euro) che si sta disputando sull’erba della 'Owl Arena' (il Centrale è dotato di tetto retrattile) di Halle, in Germania. Il tennista milanese, n.74 del ranking mondiale e promosso nel tabellone principale dalle qualificazioni, ha debuttato al primo turno battendo il kazako Alexander Bublik, n.11 Atp e sesto giocatore del seeding, nonché campione in carica ad Halle, in due set con il punteggio di 7-6 (6), 6-1 dopo un'ora e 17' di partita.

Atp Halle, l'avversario di Bellucci agli ottavi

Mattia prosegue così la sua avventura in terra tedesca: si giocherà infatti l'approdo ai quarti di finale dell'Open di Halle contro il belga Raphael Collignon - n.51 Atp e reduce anche lui dalle qualificazioni - reduce da un convincente successo con l'australiano Alexei Popyrin, piegato con un netto 6-4, 6-2 in poco più di un'ora di gioco.

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