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Musetti non sa scegliere tra Alcaraz e Sinner?: "Il tennis più bello è di Carlos, ma Jannik è impressionante..."

Il tennista carrarino è impegnato in una corsa contro il tempo per tornare in campo a Wimbledon dopo l'infortunio rimediato agli Internazionali d'Italia
2 min
Tagsjannik sinnerLorenzo MusettiCarlos Alcaraz

Lorenzo Musetti è impegnato in una corsa contro il tempo per recuperare dall'infortunio all'adduttore della gamba sinistra e non mancare l'appuntamento con Wimbledon, terzo Slam della stagione in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Il tennista carrarino ha già dovuto rinunciare al Roland Garros e a inizio stagione era stato costretto al ritiro nei quarti di finale contro Novak Djokovic agli Australian Open, quando si trovava in vantaggio due set. Ora l'azzurro farà di tutto per esserci ai Championships, dopo essersi cancellato dall'ATP 500 del Queen's.

Musetti su Sinner e Alcaraz

In attesa di tornare in campo, Musetti ha concesso un'intervista alla rivista di moda L’Officiel Italia, dove ha avuto modo di parlare anche di Jannik SinnerCarlos Alcaraz. Queste le sue parole: "Il tennis più bello e più completo? Forse quello giocato da Alcaraz, credo sia il tennis più contemporaneo. Certo, Jannik è impressionante, è a un livello di quasi perfezione in termini di freddezza, lucidità mentale, mantenimento costante di uno standard incredibile, però in termini di estetica, di bellezza del gioco, direi Alcaraz. Quando sono al loro meglio sono i due campioni che esprimono il miglior tennis di oggi". 

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