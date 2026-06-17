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Retroscena Nadal, la sua serie sta ispirando Messi: "Mi rivedo molto in lui perché..."

Il fuoriclasse argentino, autore di una tripletta nella sfida contro l'Algeria al Mondiale, si è paragonato al 22 volte campione Slam
1 min
TagsLionel MessiRafael Nadal

È iniziato con una tripletta all'Algeria il Mondiale di Lionel Messi, decisivo nel 3-0 all'esordio dei campioni in carica dell'Argentina. Al sesto Campionato del Mondo della sua carriera, il fuoriclasse argentino è stato di gran lunga il migliore in campo nella prima partita del Gruppo J e al termine della sfida, durante la consegna del premio di MVP, ha parlato di alcune sue similitudini con Rafael Nadal.

Messi: "Io e Nadal siamo simili"

Nell'intervista post partita, Messi ha spiegato: "Amo il calcio fin da bambino e quando mi sento bene fisicamente, do tutto in campo. Ho visto il documentario su Rafa Nadal e penso che siamo molto simili sotto questo aspetto". Il riferimento è alla serie 'Rafa' in onda su Netflix che racconta tanti aspetti della vita fuori dal campo del 22 volte campione Slam. Il capitano argentino ha poi ricordato: "Voglio sentirmi bene. Se sono in grado di farlo, continuerò a giocare".

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