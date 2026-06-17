Esordio con sconfitta per Sonego ad Halle: Shelton si impone in due set

HALLE (GERMANIA) - Termina al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al 'Terra Wortmann Open', il torneo Atp 500 di Halle, con 2.583.330 euro di montepremi totale, in corso sull'erba della “Owl Arena” (il Centrale è dotato di tetto retrattile) nell'omonima città della Sassonia-Anhalt, in Germania. Dopo aver perso all'ultimo ostacolo nelle qualificazioni contro il georgiano Basilashvili e dopo esser stato ripescato come lucky loser (al posto dell'australiano Nick Kyrgios), il tennista torinese classe 1995 (n.65 Atp), ha perso al debutto nel main draw contro lo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking internazionale e terza forza del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un'ora e 20' di partita. Quarta partecipazione di fila al tabellone principale del torneo tedesco per Sonego che ha collezionato, con la sconfitta odierna, altrettante eliminazioni al primo turno. Prima del ko con Shelton, Lorenzo aveva alzato bandiera bianca nel derby tutto azzurro contro Jannik Sinner datato 2023 e con Alexander Zverev nell'ultimo biennio (2024 e 2025).