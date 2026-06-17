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Moutet impazzisce durante l'intervista: imbarazzo in campo, lui continua a ripetere "Ca**o"

Il francese ha perso la testa dopo la vittoria al primo turno dell'Atp 500 del Queen's contro il connazionale Giovanni Mpetshi Perricard
2 min
Tagscorentin moutet

Un epilogo particolare quello della sfida che ha regalato a Corentin Moutet l'accesso al secondo turno dell'Atp 500 del Queen's. Il tennista francese ha avuto la meglio nel derby con Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7(5) 6-4 7-6(5) riuscendo a guadagnare la sfida con la testa di serie numero 4 del tabellone Alejandro Davidovich Fokina che mette in palio un posto nei quarti di finale. A fare il giro dei social è stato però ciò che accaduto nel post partita che ha visto Moutet protagonista in un'intervista a dir poco singolare.

Moutet, intervista surreale nel post partita

Ha dell'incredibile e ha fatto molto discutere il dialogo con la giornalista della BBC da parte di Moutet, che nell'intervista post partita ha ripetuto per ben sette volte la parola 'F*ck'. Alla domanda della giornalista su quanto fosse difficile rispondere a un servizio a 142 miglia all'ora, il francese ha risposto: "È stato assurdo. Sul match point pensavo bastasse mandare la pallina di là... e lui mi risponde a 142 miglia all'ora. Ho pensato: 'C*zzo!'". Poi, dopo la richiesta dell'intervistatrice di non usare parolacce, Moutet ha deciso di rispondere alle due domande successive con una serie di "C*zzo, c*zzo, c*zzo" che ha fatto infuriare il pubblico presente sugli spalti e tanti utenti sui social.

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