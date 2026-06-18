Dal super party di Duplantis (con Laila) all'allenamento con sensore per la glicemia: le foto virali che raccontano la settimana di Sinner

Tra allenamenti e relax nel tempo libero, continua la marcia di avvicinamento di Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno al mondo, a Montecarlo, si è allenato negli ultimi due giorni con Holger Rune, anche lui pronto al rientro in campo dopo il grave infortunio al tendine d'Achille, e poi con Filippo Alfano, giovane atleta del Piatti Tennis Center. Jannik si è messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano costretto all'eliminazione al secondo turno del Roland Garros nella sfida con Juan Manuel Cerundolo e nelle prossime ore partirà alla volta di Londra, dove il primo test sull'erba sarà il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione in programma dal 23 al 27 giugno all'Hurlingam Club al quale prenderanno parte anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi.