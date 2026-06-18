Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dal super party di Duplantis (con Laila) all'allenamento con sensore per la glicemia: le foto virali che raccontano la settimana di Sinner

Il numero uno al mondo, dopo l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, dovrò difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon
2 min
Tagsjannik sinner

Tra allenamenti e relax nel tempo libero, continua la marcia di avvicinamento di Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno al mondo, a Montecarlo, si è allenato negli ultimi due giorni con Holger Rune, anche lui pronto al rientro in campo dopo il grave infortunio al tendine d'Achille, e poi con Filippo Alfano, giovane atleta del Piatti Tennis Center. Jannik si è messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano costretto all'eliminazione al secondo turno del Roland Garros nella sfida con Juan Manuel Cerundolo e nelle prossime ore partirà alla volta di Londra, dove il primo test sull'erba sarà il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione in programma dal 23 al 27 giugno all'Hurlingam Club al quale prenderanno parte anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Le foto virali della settimana di Sinner

In attesa di tornare in campo, Sinner si è concesso anche qualche giorno di svago. Dalle uscite a Montecarlo con la fidanzata Laila Hasanovic, con la quale è stato pescato anche al supermercato mentre faceva la spesa, passando per il matrimon​​​​​​​io di Mon​​​​​​​do Duplantis. L'immagin​​​​​​​e di Jannik con​​​​​​​ l'astista svedede e il padre Greg Duplantis ha fatto il giro del mondo, così come la foto dell'allen​​​​​​​amento del n​​​​​​​umero un​​​​​​​o al mon​​​​​​​do con​​​​​​​ il sen​​​​​​​sore della glicemia per monitorare l'insulina durante lo sforzo dopo i vari controlli medici ai quali si è sottoposto n​​​​​​​egli ultimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner pronto al rientro per WimbledonMoutet impazzisce durante l'intervista

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS