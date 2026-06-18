Dal super party di Duplantis (con Laila) all'allenamento con sensore per la glicemia: le foto virali che raccontano la settimana di Sinner
Tra allenamenti e relax nel tempo libero, continua la marcia di avvicinamento di Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero uno al mondo, a Montecarlo, si è allenato negli ultimi due giorni con Holger Rune, anche lui pronto al rientro in campo dopo il grave infortunio al tendine d'Achille, e poi con Filippo Alfano, giovane atleta del Piatti Tennis Center. Jannik si è messo alle spalle i problemi fisici che lo avevano costretto all'eliminazione al secondo turno del Roland Garros nella sfida con Juan Manuel Cerundolo e nelle prossime ore partirà alla volta di Londra, dove il primo test sull'erba sarà il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione in programma dal 23 al 27 giugno all'Hurlingam Club al quale prenderanno parte anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi.
Le foto virali della settimana di Sinner
In attesa di tornare in campo, Sinner si è concesso anche qualche giorno di svago. Dalle uscite a Montecarlo con la fidanzata Laila Hasanovic, con la quale è stato pescato anche al supermercato mentre faceva la spesa, passando per il matrimonio di Mondo Duplantis. L'immagine di Jannik con l'astista svedede e il padre Greg Duplantis ha fatto il giro del mondo, così come la foto dell'allenamento del numero uno al mondo con il sensore della glicemia per monitorare l'insulina durante lo sforzo dopo i vari controlli medici ai quali si è sottoposto negli ultimi giorni.