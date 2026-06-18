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Emilia-Romagna Tennis Cup, Cecchinato stacca il pass per i quarti di finale

Il tennista siciliano, ex numero 16 del mondo, si è imposto con un netto 6-2 6-3 nel derby di secondo turno contro Federico Bondioli
2 min
TagsEmilia-Romagna Tennis Cupmarco cecchinato

Marco Cecchinato è l'unico azzurro ad approdare ai quarti di finale della quinta edizione dell'Emilia-Romagna Tennis Cup, il torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna in programma fino a sabato 20 giugno sui campi del Circolo del Castellazzo di Parma. L'ex numero 16 del mondo e semifinalista al Roland Garros 2018 si è imposto con un netto 6-2 6-3 nel derby con Federico Bondioli riuscendo a guadagnare la sfida con Luca Van Assche che metterà in palio un posto nei quarti di finale. "Ho giocato bene, solido e concentrato - le parole di Ceck -. Sapevo che sarebbe stato difficile rispondere al suo servizio mancino e mi sono fatto trovare pronto nel cogliere tutte le occasioni di break. Sono stato attento fin dai primi punti, mi sono piaciuto. Qui al Castellazzo ci sono gli splendidi cavalli del maneggio, una mia grande passione. È il modo migliore di staccare dopo una partita prima di iniziare a lavorare per quella successiva".

Out Vasami e Travaglia

Si interrompe invece al secondo turno l'avventura di Stefano Travaglia, sconfitto 6-1 6-7(5) 6-3 da Roberto Carballes Baena, e di Jacopo Vasamì, che si è invece dovuto arrendere a Buvaysar Gadamauri per 6-4 7-6(1). Eliminati anche Enrico Dalla Valle, battuto 6-2 7-5 da Sebastian Ofner, e Stefano Napolitano, costretto al ritiro in svantaggio 6-2 3-1 contro lo spagnolo Daniel Rincon.

 

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