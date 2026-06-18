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Badosa senza freni, la frase shock contro Tsitsipas: "Ora diranno che..."

Dopo il successo su Coco Gauff al Wta 500 di Berlino, l'ex numero due del mondo è tornata sulla rottura con il tennista greco
1 min
TagsPaula BadosaStefanos Tsitsipas

Era da tempo che Paula Badosa non viveva emozioni così. L'ex numero due del mondo ha conquistato un successo importantissimo riuscendo a staccare il pass per i quarti di finale del Wta 500 di Berlino battendo la testa di serie numero 5 del tabellone Coco Gauff con il punteggio di 1-6 6-3 6-2. Una vittoria arrivata dopo un periodo complicato per Badosa, anche a causa della relazione finita in maniera non del tutto idilliaca con Stefanos Tsitsipas, sul quale la tennista spagnola ha voluto chiarire per la prima volta quello che è successo.

Badosa dura su Tsitsipas

"Si può mantenere un buon rapporto con un ex se le cose sono andate normalmente, ma quando non è così... non c'è bisogno di aggiungere altro - le parole di Badosa sulla fine del rapporto con il greco -. Si vede ogni giorno come l'altra persona renda tutto più complicato". Poi ha concluso in modo netto sulla questione: "Superare le cose tossiche che mi hanno circondata non è stato facile, ma ora mi sento di nuovo forte come donna. Probabilmente leggerò titoli di giornale che dicono che Badosa attacca Tsitsipas... beh, se lo merita!".

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