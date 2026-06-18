Halle, Bellucci ko agli ottavi di finale: Collignon si impone in tre set

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Mattia Bellucci ad Halle , nel torneo Atp 500, con 2.583.330 euro di montepremi totale, in corso sull'erba della città della Sassonia-Anhalt (in Germania). L'azzurro, che aveva sconfitto Bublik nel turno precedente al termine di una vera e propria battaglia sportiva, è stato sconfitto dal belga Raphael Collignon .

Bellucci subisce la rimonta di Collignon

Bellucci, numero 74 della classifica Atp e proveniente dalle qualificazioni, era partito forte ed aveva portato a casa il primo set con il punteggio di 6-4, ma ha subito la rimonta del tennista belga. Collignon, numero 51 al mondo, si è imposto nel secondo set (6-4) strappando il servizio all'azzurro sul 4-4 ed ha portato a casa la sfida nel terzo e decisivo parziale, chiuso con il punteggio di 6-3.

Collignon sfida Zverev nei quarti

Domani Collignon affronteràcampione del Roland Garros, che ha vinto la nona partita di fila ed è diventato il giocatore con più partite vinte negli ATP 500 dal 2009, quando sono stati introdotti in calendario. Il numero 3 del mondo ha sconfitto 63 76(4) Yannick Hanfmann,