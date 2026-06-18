Halle, Bellucci ko agli ottavi di finale: Collignon si impone in tre set
Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Mattia Bellucci ad Halle, nel torneo Atp 500, con 2.583.330 euro di montepremi totale, in corso sull'erba della città della Sassonia-Anhalt (in Germania). L'azzurro, che aveva sconfitto Bublik nel turno precedente al termine di una vera e propria battaglia sportiva, è stato sconfitto dal belga Raphael Collignon.
Bellucci subisce la rimonta di Collignon
Bellucci, numero 74 della classifica Atp e proveniente dalle qualificazioni, era partito forte ed aveva portato a casa il primo set con il punteggio di 6-4, ma ha subito la rimonta del tennista belga. Collignon, numero 51 al mondo, si è imposto nel secondo set (6-4) strappando il servizio all'azzurro sul 4-4 ed ha portato a casa la sfida nel terzo e decisivo parziale, chiuso con il punteggio di 6-3.
Collignon sfida Zverev nei quartiDomani Collignon affronterà Alexander Zverev, campione del Roland Garros, che ha vinto la nona partita di fila ed è diventato il giocatore con più partite vinte negli ATP 500 dal 2009, quando sono stati introdotti in calendario. Il numero 3 del mondo ha sconfitto 63 76(4) Yannick Hanfmann,