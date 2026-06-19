Roddick si pente e finalmente chiede scusa a Fognini: "Tutti pensavamo che Alcaraz..."

Manca sempre meno all'inizio di Wimbledon , il terzo Slam della stagione in programma sull'erba dell'All England Club dal 29 giugno al 12 luglio. Con l'assenza di Carlos Alcaraz , sarà ancora una volta Jannik Sinner , detentore del titolo, il principale indiziato per la vittoria finale. Di questo, con uno sguardo a quanto accaduto nella passata edizione, ha parlato Andy Roddick nell'ultima puntata del suo podcast "Served with Andy Roddick" dando più di una possibilità ai suoi connazionali Ben Shelton e Taylor Fritz per la conquista del trofeo. "Ben vince moltissimi tie-break, e non è una sorpresa - le parole dell'ex numero uno al mondo -. Dovrà riuscire a strappare qualche break in più se vorrà raggiungere le semifinali o addirittura la finale di Wimbledon. Shelton ha raggiunto i quarti di finale l’anno scorso e ha dato parecchio filo da torcere a Sinner".

Roddick "si scusa" con Fognini

Roddick ha poi aggiunto: "Fritz, semifinalista a Wimbledon l’anno scorso, ha disputato una grande partita contro Carlos Alcaraz. A parte la finale persa contro Sinner, ci si dimentica che quella è stata probabilmente la sfida più difficile affrontata da Carlos nel torneo. Chiedo scusa a Fabio Fognini, ma credo che tutti avessimo la sensazione che Carlos al primo turno sarebbe riuscito a venirne fuori in un modo o nell'altro. Ben e Taylor stanno ritrovando la loro miglior forma sull’erba. È fantastico, è un’ottima notizia per il tennis americano".