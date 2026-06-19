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Roddick si pente e finalmente chiede scusa a Fognini: "Tutti pensavamo che Alcaraz..."

Nel suo podcast "Served with Andy Roddick", l'ex numero uno al mondo è tornato sulla scorsa edizione di Wimbledon e dato una previsione sulla prossima
2 min
Tagsandy roddickFabio FogniniWimbledon

Manca sempre meno all'inizio di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in programma sull'erba dell'All England Club dal 29 giugno al 12 luglio. Con l'assenza di Carlos Alcaraz, sarà ancora una volta Jannik Sinner, detentore del titolo, il principale indiziato per la vittoria finale. Di questo, con uno sguardo a quanto accaduto nella passata edizione, ha parlato Andy Roddick nell'ultima puntata del suo podcast "Served with Andy Roddick" dando più di una possibilità ai suoi connazionali Ben Shelton e Taylor Fritz per la conquista del trofeo. "Ben vince moltissimi tie-break, e non è una sorpresa - le parole dell'ex numero uno al mondo -. Dovrà riuscire a strappare qualche break in più se vorrà raggiungere le semifinali o addirittura la finale di Wimbledon. Shelton ha raggiunto i quarti di finale l’anno scorso e ha dato parecchio filo da torcere a Sinner".

Roddick "si scusa" con Fognini

Roddick ha poi aggiunto: "Fritz, semifinalista a Wimbledon l’anno scorso, ha disputato una grande partita contro Carlos Alcaraz. A parte la finale persa contro Sinner, ci si dimentica che quella è stata probabilmente la sfida più difficile affrontata da Carlos nel torneo. Chiedo scusa a Fabio Fognini, ma credo che tutti avessimo la sensazione che Carlos al primo turno sarebbe riuscito a venirne fuori in un modo o nell'altro. Ben e Taylor stanno ritrovando la loro miglior forma sull’erba. È fantastico, è un’ottima notizia per il tennis americano".

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