Alcaraz si dà al padel per recuperare dall'infortunio al polso: ecco perché ha chiesto dei consigli preziosi a un campione...
Prosegue il percorso di riabilitazione di Carlos Alcaraz dopo l'infortunio al polso rimediato all'Atp 500 di Barcellona che lo ha costretto a rinunciare ai Masters 1000 di Madrid e Roma e poi al Roland Garros, ma anche a dover saltare tutta la stagione sull'erba, tra cui Wimbledon, dove avrebbe dovuto difendere la finale persa lo scorso anno per mano di Jannik Sinner. Il numero due del mondo ha ripreso la racchetta in mano negli ultimi allenamenti, mentre continua, come testimoniato anche dai post pubblicati sui suoi profili social, anche a godersi qualche momento di relax fuori dal campo. Nella giornata di giovedì Carlos ha assistito da spettatore al torneo di padel Reserve Cup Marbella 2026.
Alcaraz chiede consiglio a Coello
A Marbella, Alcaraz ha seguito la sfida tra Ale Galán/Mike Yanguas e Arturo Coello/Javi Leal prima di fermarsi per qualche minuto a colloquio con lo stesso Coello, anche lui alle prese con il recupero dopo un infortunio al polso. E chissà che per lo spagnolo, che ha come obiettivo quello di tornare in campo per gli US Open, la conversazione con il numero uno del padel mondiale non sia stata decisiva per accelerare i tempi del rientro.