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sabato 20 giugno 2026
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Arnaldi, ritorno in campo con vittoria a Eastbourne: Gray ko in due set, main draw a un passo

Reduce dall'incredibile cavalcata al Roland Garros, conclusasi in semifinale, il tennista ligure riparte dal torneo britannico: ora serve un ultimo sforzo per accedere al tabellone principale. I dettagli
2 min
TagsArnaldiAtp EastbourneGray

LONDRA (INGHILTERRA)Matteo Arnaldi è a un passo dall'accedere al main draw del 'Lexus Eastbourne Open', Atp 250 di scena al Devonshire Park (montepremi 773.465 euro), ultima tappa sull'erba in Gran Bretagna prima dell'attesissimo torneo di Wimbledon. Il tennista sanremese, n.34 del ranking mondiale e prima testa di serie del seeding cadetto, ha superato al primo turno delle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (4) dopo due ore e 15' di partita, il britannico padrone di casa Alastair Gray (n.270 Atp).

Atp Eastbourne, Arnaldi sfida Samuel. Bellucci unico azzurro nel tabellone principale

Il ligure, reduce dall'esaltante cammino al Roland Garros, conclusosi con il doloroso forfait a poche ore dalla semifinale con Flavio Cobolli, attende al turno decisivo un altro tennista di casa, Toby Samuel (n.144), che ha eliminato in due parziale il francese Quentin Halys (n.94) con lo score di 6-2, 6-4.

In tabellone c'è un unico italiano, Mattia Bellucci (n.74 Atp), reduce dal ko agli ottavi ad Halle. L'azzurro affronterà al debutto il francese Ugo Humbert, sesta forza del seeding e 33° giocatore del ranking: tra i due non ci sono precedenti sul circuito maggiore.

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