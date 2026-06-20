Arnaldi, ritorno in campo con vittoria a Eastbourne: Gray ko in due set, main draw a un passo

LONDRA (INGHILTERRA) - Matteo Arnaldi è a un passo dall'accedere al main draw del 'Lexus Eastbourne Open', Atp 250 di scena al Devonshire Park (montepremi 773.465 euro), ultima tappa sull'erba in Gran Bretagna prima dell'attesissimo torneo di Wimbledon. Il tennista sanremese, n.34 del ranking mondiale e prima testa di serie del seeding cadetto, ha superato al primo turno delle qualificazioni, con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (4) dopo due ore e 15' di partita, il britannico padrone di casa Alastair Gray (n.270 Atp).