Atp 500 Halle, si ferma in semifinale la corsa di Zverev: passa Fritz in rimonta

Si interrompe in semifinale la corsa di Alexander Zverev sull'erba dell’ ATP 500 di Halle . Dopo essersi trovato in vantaggio di un set, il numero uno del tabellone si è arreso con il punteggio di 6-7(4) 6-4 7-5, dopo 2 ore e 44 minuti di battaglia. Termina così dopo dieci vittorie consecutive la striscia di imbattibilità del tedesco che era reduce dal primo titolo Slam della sua carriera conquistato al Roland Garros battendo in finale Flavio Cobolli . Una semifinale condizionata da qualche problema fisico per Zverev che nel secondo set sembrava sull’orlo del ritiro, dopo aver richiesto l’intervento del fisioterapista nel corso del primo parziale.

Fritz, altra vittoria su Zverev

Quello andato in scena sull'erba di Halle è stato il quindicesimo confronto in carriera tra Zverev e Fritz. Lo statunitense si è imposto per la decima volta a fronte delle cinque sconfitte riuscendo a staccare il pass per la sua ventiduesima finale in carriera, la seconda consecutiva su erba. Prima di lui, solamente Federer ne 2018 era riuscito nello stesso anno a raggiungere l'ultimo atto del torneo sia a Stoccarda che a Halle.