Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic: orario, quando gioca e dove vederla in tv
Dopo l'eliminazione rimediata al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno in campo. Il numero uno al mondo ha deciso di non partecipare ad alcun torneo ufficiale prima di Wimbledon, ma per testare l'erba londinese prenderà parte al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione in programma sui campi dell'Hurlingham Club che vedrà al via anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi e Flavia Pennetta nel doppio delle leggende.
Quando l'esordio di Sinner
Il Giorgio Armani Tennis Classic prenderà il via nel pomeriggio di martedì 23 giugno con il singolare tra Learner Tien e Giovanni Mpetshi Perricard, seguito dal doppio delle leggende tra Pennetta/Bahrami e Puig/Almagro. Da mercoledì 24, si giocheranno invece tre partite al giorno fino alla giornata conclusiva di sabato. La data e l'avversario di esordio di Sinner non sono ancora state rese note.
Dove vederla in tv
Il torneo sarà trasmesso integralmente in chiaro su SuperTennis.