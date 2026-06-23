Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic: orario, quando gioca e dove vederla in tv

Dopo l'eliminazione rimediata al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno in campo. Il numero uno al mondo ha deciso di non partecipare ad alcun torneo ufficiale prima di Wimbledon, ma per testare l'erba londinese prenderà parte al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione in programma sui campi dell'Hurlingham Club che vedrà al via anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi e Flavia Pennetta nel doppio delle leggende.