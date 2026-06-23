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martedì 23 giugno 2026
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Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic: orario, quando gioca e dove vederla in tv

Prima di Wimbledon, il numero uno al mondo prenderà parte al torneo di esibizione in programma sull'erba dell'Hurlingham Club
1 min
Tagsjannik sinnerGiorgio Armani Tennis Classic

Dopo l'eliminazione rimediata al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner è pronto a fare il suo ritorno in campo. Il numero uno al mondo ha deciso di non partecipare ad alcun torneo ufficiale prima di Wimbledon, ma per testare l'erba londinese prenderà parte al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione in programma sui campi dell'Hurlingham Club che vedrà al via anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi e Flavia Pennetta nel doppio delle leggende.

Quando l'esordio di Sinner

Il Giorgio Armani Tennis Classic prenderà il via nel pomeriggio di martedì 23 giugno con il singolare tra Learner Tien e Giovanni Mpetshi Perricard, seguito dal doppio delle leggende tra Pennetta/Bahrami e Puig/Almagro. Da mercoledì 24, si giocheranno invece tre partite al giorno fino alla giornata conclusiva di sabato. La data e l'avversario di esordio di Sinner non sono ancora state rese note.

Dove vederla in tv

Il torneo sarà trasmesso integralmente in chiaro su SuperTennis.

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