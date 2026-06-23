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martedì 23 giugno 2026
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Wta 250 Eastbourne, Paolini ko all'esordio: Maria al secondo turno

Al rientro in campo dopo l'infortunio alla caviglia sinistra, la numero uno d'Italia si è arresa al suo debutto stagionale sull'erba
1 min
TagsJasmine Paoliniwta 250 eastbourne

Jasmine Paolini esce di scena al primo turno del Wta 250 di Eastbourne. Al rientro in campo dopo l'infortunio alla caviglia sinistra che le era costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Solana Sierra, la numero uno d'Italia si è arresa a Tatjana Maria con il punteggio di 6-4 6-3. Prima testa di serie del tabellone, la toscana era al suo debutto stagionale sull'erba con l'obiettivo di mettere qualche partita nelle gambe prima di Wimbledon, torneo nel quale ha raggiunto la finale nel 2024.

Paolini subito out al rientro

Ad iniziare meglio il match è Paolini, che scappa via sul 3-0 nelle battute iniziali del primo set. Maria riesce però a pareggiare i conti sul 3-3 e poi si porta addirittura avanti nel settimo game riuscendo a salire sul 4-3. La tedesca conferma il break e poi chiude la prima frazione con lo score di 6-4. Il secondo set si apre con un altro break messo a segno da Maria, che allunga sul 4-1 pesante. Paolini prova a rientrare, ma la numero 112 del mondo manda in archivio la sfida staccando il pass per il secondo turno.

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