Wta 250 Eastbourne, Paolini ko all'esordio: Maria al secondo turno

Jasmine Paolini esce di scena al primo turno del Wta 250 di Eastbourne. Al rientro in campo dopo l'infortunio alla caviglia sinistra che le era costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros per mano di Solana Sierra, la numero uno d'Italia si è arresa a Tatjana Maria con il punteggio di 6-4 6-3. Prima testa di serie del tabellone, la toscana era al suo debutto stagionale sull'erba con l'obiettivo di mettere qualche partita nelle gambe prima di Wimbledon, torneo nel quale ha raggiunto la finale nel 2024.