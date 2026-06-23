Atp 250 Maiorca, Sonego si arrende in rimonta a Kecmanovic

Stop al secondo turno per Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Maiorca. Dopo il successo al debutto su Mariano Navone, il torinese, numero 72 del mondo, si è arreso a Miomir Kecmanovic con il punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4 tornando a perdere una partita nei confronti diretti contro il serbo dopo tre successi consecutivi. L'azzurro manca dunque l'accesso ai quarti di finale e sarà Kecmanovic ad affrontare l'ungherese Fabian Marozsan, che ha eliminato in due set la testa di serie numero 4 del tabellone Alejandro Tabilo.