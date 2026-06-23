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martedì 23 giugno 2026
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Atp 250 Maiorca, Sonego si arrende in rimonta a Kecmanovic

Sconfitta in tre set al secondo turno per il torinese, che al debutto aveva avuto la meglio sull'argentino Mariano Navone
1 min
TagsLorenzo Sonegoatp 250 maiorca

Stop al secondo turno per Lorenzo Sonego all'Atp 250 di Maiorca. Dopo il successo al debutto su Mariano Navone, il torinese, numero 72 del mondo, si è arreso a Miomir Kecmanovic con il punteggio di 2-6 7-6(4) 6-4 tornando a perdere una partita nei confronti diretti contro il serbo dopo tre successi consecutivi. L'azzurro manca dunque l'accesso ai quarti di finale e sarà Kecmanovic ad affrontare l'ungherese Fabian Marozsan, che ha eliminato in due set la testa di serie numero 4 del tabellone Alejandro Tabilo.

Sonego fuori in rimonta

Il primo set scivola via liscio in favore di Sonego, che mette due break di vantaggio tra sé e l'avversario per far suo il parziale d'apertura. Più equilibrio nel secondo, dove l'azzurro si fa recuperare il break nel sesto game per poi cedere al tie-break per 7 punti a 4. A decidere la partita è il servizio strappato nel settimo game del terzo set da Kecmanovic, che gestisce e chiude il match.

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