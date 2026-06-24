Tsitsipas senza freni, interrompe lo scambio e protesta con l'arbitro: "Così non si può giocare!"

Nuovo torneo, nuova deludente sconfitta per Stefanos Tsitsipas . Fermo dal Roland-Garros , il tennista greco ha scelto l' ATP 250 di Maiorca per il ritorno in campo e l'esordio stagionale su erba. Nonostante scendesse in campo con i favori del pronostico, è stato sconfitto per 7-6 6-3 dal peruviano Ignacio Buse in poco meno di due ore di gioco. In virtù di questa sconfitta, l'ex numero 3 del mondo è sempre più lontano dalle posizioni che ambisce a occupare nel ranking. Basti pensare che virtualmente occupa l'87^ posizione in classifica e qualche altro risultato deludente potrebbe addirittura costargli l'uscita dalla top 100 . Oltre al ko, però, il suo match a Maiorca è stato caratterizzato anche da una polemica con l'arbitro.

Cos'è successo durante Tsitsipas-Buse

Nel corso del quarto game del primo set, Tsitsipas ha improvvisamente fermato il gioco durante lo scambio, sostenendo che la pallina fosse troppo sgonfia. Si è dunque avvicinato al seggiolone dell'arbitro per fargli notare come la palla fosse inadeguata per giocare, aspettandosi che il punto fosse ripetuto. Invece il giudice di sedia ha assegnato il 15 a Buse: pur riconoscendo che effettivamente la pallina fosse particolarmente sgonfia, ha spiegato che il regolamento non consentiva di interrompere il gioco per questa ragione. A quel punto Stefanos è andato su tutte le furie e ha sbottato: "Che vuol dire che il punto è valido? Non si può giocare con questa pallina, è impossibile!" Per poi aggiungere: "Almeno fai ripetere il punto. Se non mi fossi fermato saremmo ancora lì a giocare. Questa pallina è troppo morbida, come possiamo utilizzarla?"