Nadal, attacco shock di un ex ciclista: "Sarebbe stato squalificato per doping se..."

" Nadal non è un buon modello per i giovani sportivi". A dirlo, senza giri di parole, è stato Jerome Pineau . L'ex ciclista francese, ospite del programma “Les Grandes Gueules du Sport” di RMC Sport, ha criticato duramente il 22 volte campione Slam, accusandolo di aver oltrepassato il limite nel recupero dagli infortuni, al punto da aver messo a repentaglio la sua salute. " In termini di resilienza e duro lavoro, oltre al talento, è chiaramente un esempio - ha precisato Pineau - Ma non quando si tratta di ascoltare il proprio corpo e infierire sul dolore , creando altri disturbi per curare un problema già presente da tempo". Infine la chiosa diventata virale che ha suscitato diverse reazioni: " Se fosse stato un ciclista, sarebbe stato squalificato per doping ".

Pineau e la critica a Nadal

Nel corso della sua carriera Nadal non è mai risultato positivo ad alcun test antidoping, tuttavia non sono mancate le polemiche in merito alla gestione del suo corpo, in particolare per quanto riguarda l'assunzione di antidolorifici e l'utilizzo di sostanze bandite ma assunte legalmente in quanto esentato per problemi cronici. Addirittura si arrivò a parlare di "doping legalizzato" quando nel 2016 un gruppo di hacker violò i database della WADA e diffuse documenti riservati di svariati sportivi. Pur avendo sempre rispettato i regolamenti, l'approccio di Rafa allo sport professionistico non è stato condiviso da tutti. “Anche se sono uno sportivo professionista che compete ai massimi livelli, se ho un problema mi fermo per curarmi e torno a gareggiare solo quando sono guarito" ha concluso Pineau.