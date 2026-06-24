Jannik Sinner torna in campo a distanza di quattro settimane dal malore che gli era costato il ko contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros e a cinque giorni dal suo esordio a Wimbledon (dove difenderà il titolo vinto lo scorso anno). Oggi (24 giugno, ore 15:30 italiane) l'azzurro numero uno del mondo sfiderà infatti il britannico Cameron Norrie (n.29 Atp) in un match del 'Giorgio Armani Tennis Classic' , esibizione esclusiva ospitata dall’Hurlingham Club. Segui la diretta del match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

14:47

I miglioramenti di Jannik

Sinner si presenta a Wimbledon con i favori del pronostico e con un bagaglio tecnico ulteriormente arricchito rispetto a dodici mesi fa. Se l'erba era già la superficie ideale per esaltare il suo tennis, i progressi al servizio – cresciuto non solo in termini di velocità e percentuali, ma anche nella varietà delle soluzioni – lo rendono oggi un avversario ancora più difficile da affrontare. L'esibizione contro Norrie rappresenterà un banco di prova utile per verificare questi miglioramenti in un contesto competitivo, seppur meno impegnativo rispetto al torneo.

14:40

Sinner si prepara a Wimbledon

Nel fine settimana sarà protagonista del tradizionale media day, poi lunedì aprirà il programma del Centrale alle 14.30 italiane nel match di primo turno. Comincia così il cammino a Wimbledon, dove è chiamato a difendere il titolo, anche se lui preferisce parlare di una nuova conquista piuttosto che di una semplice difesa.

14:30

Sinner-Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic: dove vederla in tv

La sfida odierna tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, uno match di esibizione del 'Giorgio Armani Tennis Classic', sarà visibile in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Londra (Inghilterra)