Chris Evert sfida ancora il cancro: "Resto ottimista"

"Non gareggerò a Wimbledon, ma resto ottimista"

Non ha avuto scelta la campionessa statunitense, il suo rivale si è ripresentato all'improvviso la scorsa settimana, quando le è stata diagnostica la recidiva. Una nuova sfida, non del tutto inattesa, che Chris è pronta ad affrontare con la consueta lucidità ed una buona dose di autoironia: "Sono sempre stata onesta riguardo alla mia situazione di salute. Ho già subito un intervento chirurgico, un primo trattamento e ho avuto una prima guarigione. Inizierò la chemioterapia nelle prossime settimane per una recidiva. Di conseguenza, quest'anno non gareggerò a Wimbledon e metterò in stand by i miei impegni professionali per i prossimi mesi per concentrarmi sulle mie condizioni fisiche. Sono sempre stata e rimango ottimista".