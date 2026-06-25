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Chris Evert sfida ancora il cancro: "Resto ottimista"© EPA

Chris Evert sfida ancora il cancro: "Resto ottimista"

L'ex tennista americana, numero uno del mondo, annuncia la recidiva di un tumore ovarico e ironizza: "Non potrò partecipare a Wimbledon"
1 min
TagsEvertWimbledoncancro

Chris Evert continua la sua danza su quel filo sottile tra la vita e la morte. Che accetta come un'ipotesi possibile, ma alla quale non concede un centimetro, proprio come contro le avversarie in campo. La 71enne ex numero uno al mondo del tennis femminile torna a rendere pubblica la sua battaglia contro il cancro, già sconfitto nel 2022, ed è determinata a vincere ancora.

"Non gareggerò a Wimbledon, ma resto ottimista"

Non ha avuto scelta la campionessa statunitense, il suo rivale si è ripresentato all'improvviso la scorsa settimana, quando le è stata diagnostica la recidiva. Una nuova sfida, non del tutto inattesa, che Chris è pronta ad affrontare con la consueta lucidità ed una buona dose di autoironia: "Sono sempre stata onesta riguardo alla mia situazione di salute. Ho già subito un intervento chirurgico, un primo trattamento e ho avuto una prima guarigione. Inizierò la chemioterapia nelle prossime settimane per una recidiva. Di conseguenza, quest'anno non gareggerò a Wimbledon e metterò in stand by i miei impegni professionali per i prossimi mesi per concentrarmi sulle mie condizioni fisiche. Sono sempre stata e rimango ottimista".

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