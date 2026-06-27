Nadal e i dubbi su Sinner: “Lui o Alcaraz nuovi goat? Solo una cosa lo dirà…”

Con la vittoria dell'oro olimpico ai Giochi di Parigi 2024, Novak Djokovic ha iniziato a essere considerato quasi universalmente il GOAT (acronimo di Greatest Of All Time, ovvero il più grande di sempre nel tennis). D'altronde i risultati parlano chiaro e il serbo ha vinto tutto: i quattro Slam (tutti almeno tre volte), i nove Masters 1000 (tutti almeno due volte), le ATP Finals e appunto la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Tuttavia non è detto che lo sarà per sempre, anzi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono due pretendenti piuttosto credibili per superarlo. A dire la sua sulla questione è stato Rafa Nadal , che in un'intervista concessa alla CNBC ha commentato la possibilità che l'azzurro e lo spagnolo - dominatori del tennis mondiale negli ultimi tre anni - possano ottenere risultati migliori di quelli di Nole.

Nadal scettico: "Per essere il nuovo goat.."

"Per decidere chi sia il GOAT bisogna guardare i numeri. Che Djokovic sia il miglior tennista della storia non lo dico io, bensì lo dimostrano i numeri" ha spiegato Rafa. Quest'ultimo non si è però voluto sbilanciare quando gli è stato chiesto se in futuro Alcaraz e Sinner potranno prendere il posto di Nole: "È tutta una questione di numeri: saranno questi a dirlo in futuro. Onestamente non saprei: va ricordato che è necessario giocare ad altissimo livello per un periodo davvero lungo". Sicuramente Jannik e Carlos hanno dalla loro il fatto di essere solamente in due, a differenza di Nadal, Federer e Djokovic che erano in tre. "Allo stato attuale sembra che non abbiano avversari: credo che farà la differenza l'eventuale arrivo di nuovi grandi rivali nel circuito. Probabilmente sarà questo a determinare se continueranno a vincere con una certa continuità - ha aggiunto Rafa - E non dimentichiamo l'incognita infortuni: il tennis, così come la vita, è imprevedibile".