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Lorenzo Musetti si separa da coach Jose Perlas: l'annuncio sui social

Il carrarino ha comunicato un'importante novità nel suo team: via l'allenatore spagnolo dopo sei mesi, resta invece Simone Tartarini
2 min
TagsLorenzo MusettiJose Perlas

Con la stagione iniziata da sei mesi è tempo di bilanci e, per qualche giocatore, anche di cambiamenti. Attraverso il suo profilo Instagram, Lorenzo Musetti ha reso noto che José Perlas non farà più parte del suo team. Il carrarino aveva scelto di affidarsi a una figura esperta come quella del coach spagnolo - che in passato aveva già allenato anche Fabio Fognini - per cercare di fare un ulteriore salto di qualità e affermarsi ai vertici. Invece gli infortuni hanno compromesso la sua stagione, iniziata bene - con i quarti di finale all'Australian Open -, e nella Race è persino fuori dalla top 30. A pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon, al quale ha dato forfait a causa dell'infortunio subito a Roma, Musetti ha dunque messo al corrente i suoi fan di questa novità a livello di squadra.

Il messaggio di Musetti

“Ci tengo a comunicarvi che ho deciso di concludere la mia collaborazione con il mio coach Jose Perlas. Ma, nonostante le nostre strade si dividano, voglio ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto insieme, per la dedizione e per il supporto ricevuto in questi mesi. È stata un’esperienza importante che porterò con me. Gli auguro il meglio per il futuro e lo ringrazio ancora per tutto. Ora mi concentrerò sulle prossime sfide, con grande motivazione e fiducia nel lavoro che ci aspetta”. Chi rimane nel box di Lorenzo è lo storico coach Simone Tartarini, per il momento senza alcun supercoach al suo fianco.

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