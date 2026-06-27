Lorenzo Musetti si separa da coach Jose Perlas: l'annuncio sui social

Con la stagione iniziata da sei mesi è tempo di bilanci e, per qualche giocatore, anche di cambiamenti. Attraverso il suo profilo Instagram, Lorenzo Musetti ha reso noto che José Perlas non farà più parte del suo team. Il carrarino aveva scelto di affidarsi a una figura esperta come quella del coach spagnolo - che in passato aveva già allenato anche Fabio Fognini - per cercare di fare un ulteriore salto di qualità e affermarsi ai vertici. Invece gli infortuni hanno compromesso la sua stagione, iniziata bene - con i quarti di finale all'Australian Open -, e nella Race è persino fuori dalla top 30. A pochi giorni dall'inizio del torneo di Wimbledon, al quale ha dato forfait a causa dell'infortunio subito a Roma, Musetti ha dunque messo al corrente i suoi fan di questa novità a livello di squadra.