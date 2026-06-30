Berrettini con l'asciugamano corre verso Wawrinka: l'omaggio bellissimo di Matteo nell'ultima di Stan a Wimbledon

Matteo Berrettini, un gladiatore dal cuore immenso. Non c'era bisogno di dimostrarlo ma lo ha fatto ancora una volta. In campo il tennista azzurro ha dato vita ad un primo turno epico contro Stan Wawrinka, leggenda svizzera di questo sport alla sua ultima apparizione sull'erba dei Championships. Quattro ore e un quarto di battaglia, quattro tie-break, uno dei quali vinto da Matteo 18-16. Ma le emozioni più grandi Berrettini le ha riservate dopo aver chiuso la sua partita. Perché l'omaggio e il rispetto totale che Matteo ha tributato al suo avversario è stato da pelle d'oca: prima l'abbraccio a rete tra i due, prolungato e tenerissimo, poi le parole di Stan rivolte a Matteo: "Bravo, bellissima partita" in italiano. E infine ancora l'azzurro che prima di prendersi gli applausi del pubblico del centrale ha chiesto la standing ovation per l'avversario. L'esultanza di "The Hammer" è stata molto moderata semplicemente perché non voleva prendersi la scena, arrivando addirittura quasi a chiedere scusa per aver interrotto troppo presto la last dance di Wawrinka a Wimbledon.