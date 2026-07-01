Cobolli rimonta Navone e vola al secondo turno di Wimbledon: ora c'è Duckworth

Buona la prima per Flavio Cobolli a Wimbledon. Il numero 10 del ranking ATP ha superato l'argentino Mariano Navone , numero 38 del mondo, con il punteggio di 1-6, 7-6(5), 6-3, 7-6(8) , completando il match sospeso nella giornata di ieri al termine del terzo set. Una vittoria in rimonta e di carattere che vale il pass per il secondo turno dello Slam londinese. Dopo un avvio complicato, con il primo set lasciato nettamente all'argentino, Cobolli è riuscito a cambiare marcia, reagendo anche al break subito nel secondo parziale. L'azzurro ha ribaltato l'inerzia dell'incontro imponendosi nei due tie-break decisivi e confermando ancora una volta la crescita mostrata negli ultimi mesi. Al secondo turno troverà l'australiano James Duckworth , numero 79 del mondo. Sarà il terzo confronto tra i due: Cobolli si era imposto agli US Open 2024, mentre Duckworth aveva avuto la meglio ad Almaty nel 2025. Sarà invece il primo incrocio tra i due sull'erba.

Le parole di Cobolli

Al termine della partita, il tennista italiano ha ammesso di non aver espresso il suo miglior tennis: "È solo il mio secondo match della stagione sull'erba, per questo oggi non mi sono sentito benissimo e non ho giocato al meglio. Arrivare da una finale Slam non è facile, anche perché non mi aspettavo di raggiungerla al Roland Garros. Credo però di aver reagito molto bene dopo aver perso il primo set e aver subito il break nel secondo". Cobolli ha poi sottolineato l'importanza della rimonta e della gestione dei momenti più delicati: "Forse sono entrato in campo un po' nervoso, ma con l'esperienza acquisita oggi posso puntare a giocare meglio la prossima partita. Ho affrontato un avversario incredibile e sono felice di come ho gestito le difficoltà. Non è stato semplice tornare in campo il giorno dopo. Adesso non vedo l'ora di giocare il prossimo incontro".