Colpo di scena, le Wta Finals cambiano sede: addio Riyad, si va a Indian Wells

Le Wta Finals di quest'anno non si terranno a Riyad , in Arabia Saudita, come previsto, ma a Indian Wells , negli Stati Uniti. La comunicazione ufficiale è arrivata oggi, da parte della Wta: l'edizione 2026 del torneo di fine stagione si terrà dall'8 al 15 novembre nella città della California. Alle Wta Finals accedono le migliori otto giocatrici di singolare e le migliori otto coppie di doppio. Il trasferimento è avvenuto, con un anno di anticipo rispetto alle previsione, dopo che l'Arabia Saudita ha ritirato i finanziamenti al LIV Golf, il circuito parallelo al PGA Tour creato nel 2021.

Rybakina campionessa da battere

Indian Wells ospita anche il prestigioso torneo BNP Paribas Open, sia maschile che femminile, a marzo. Elena Rybakina è la campionessa in carica delle Wta Finals in virtù del successi contro Aryna Sabalenka nella finale 2025. Rybakina ha incassato 5,23 milioni di dollari dopo aver vinto tutte e cinque le partite del torneo. La Wta ha dichiarato che si è trattato del premio più alto nella storia dello sport femminile. Sabalenka ha guadagnato 2,7 milioni di dollari come finalista. Il montepremi di quest'anno non è stato ancora annunciato.