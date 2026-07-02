Sonego, che vittoria a Wimbledon: batte Diallo al quinto set dopo più di quattro ore

Lorenzo Sonego a Wimbledon ha vinto la maratona. Cinque set, tre al tie-break, quattro ore e ventidue minuti di gioco, l'azzurro, numero 69 del ranking Atp, alla fine ce l'ha fatta e ha battuto nel match lunghissimo del secondo turno e molto combattuto il canadese Gabriel Diallo, 88 del mondo, con il punteggio di 7-6 (4), 4-6, 7-6 (4), 6-7 (6), 6-2. La sfida all'ultimo game è andata in scena sui campi in erba dell'All England Tennis Club di Londra e ha appassionato il pubblico sugli spalti. Sonego, dunque, si è qualificato al terzo turno nel quale affronterà l'americano Taylor Fritz, numero 7 della classifica internazionale e 6 del tabellone londinese, che ha sconfitto connazionale Patrick Kypson per 6-2 6-2 7-5.