Paolini-Eala diretta, segui l'ottavo di finale di Jasmine a Wimbledon

Jasmine Paolini torna in campo negli ottavi di Wimbledon e se la vedrà contro la filippina Alexanda Eala. Per l'azzurra si tratta di un ritorno agli ottavi di uno Slam dopo Roland Garros 2025. Una sfida importante per Jasmine, chiamata a tornare sui livelli di un anno fa. Segui in diretta il match insieme a noi sul Corriere dello Sport.it
14:33
Comincia il riscaldamento
Paolini ed Eala danno il via al riscaldamento prima della sfida valida per gli ottavi di finale
14:26
Manca poco all'ingresso in campo
Paolini ed Eala stanno per entrare in campo per dar vita alla prima sfida della giornata sul Centrale. Il via del match è previsto alle 14.40
14:17
Paolini, un cammino autorevole a Wimbledon
Al terzo turno la trentenne toscana si è sbarazzata facilmente in due set della greca Maria Sakkari, mentre la filippina ha battuto a sorpresa la campionessa 2025, la polacca Iga Swiatek sempre in due set
Wimbledon, Campo Centrale - Londra