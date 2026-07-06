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lunedì 6 luglio 2026
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Non iniziato7/6/2026, ore 12:40
Jasmine Paolini Ranking: 17
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Alexandra Eala Ranking: 32

Paolini-Eala diretta, segui l'ottavo di finale di Jasmine a Wimbledon

L'azzurra aprirà la giornata sul campo centrale contro la tennista filippina numero 29 del seeding. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Simone Zizzari
1 min
TagsPaoliniWimbledon
Aggiorna

Jasmine Paolini torna in campo negli ottavi di Wimbledon e se la vedrà contro la filippina Alexanda Eala. Per l'azzurra si tratta di un ritorno agli ottavi di uno Slam dopo Roland Garros 2025. Una sfida importante per Jasmine, chiamata a tornare sui livelli di un anno fa. Segui in diretta il match insieme a noi sul Corriere dello Sport.it

14:33

Comincia il riscaldamento

Paolini ed Eala danno il via al riscaldamento prima della sfida valida per gli ottavi di finale

14:26

Manca poco all'ingresso in campo

Paolini ed Eala stanno per entrare in campo per dar vita alla prima sfida della giornata sul Centrale. Il via del match è previsto alle 14.40

14:17

Paolini, un cammino autorevole a Wimbledon

Al terzo turno la trentenne toscana si è sbarazzata facilmente in due set della greca Maria Sakkari, mentre la filippina ha battuto a sorpresa la campionessa 2025, la polacca Iga Swiatek sempre in due set

Wimbledon, Campo Centrale - Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

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