Cobolli, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Prima vittoria contro un Top 10 sull'erba dell'All England Club per tornare, come nel 2025, ai quarti di finale di Wimbledon. Vittoria di prestigio per Flavio Cobolli, che supera 7-5 7-6(4) 6-3 la quinta testa di serie del tabellone Alex de Minaur dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Se lo scorso anno la corsa del romano si fermò contro il 7 volte vincitore del torneo Novak Djokovic, stavolta dall'altra parte della rete ci sarà uno tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery.
Cobolli ai quarti, data e orario
La sfida tra Flavio Cobolli e il vincitore del match tra Dimitrov e Fery, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma mercoledì 8 luglio con campo e orario ancora da definire.
Dove vedere il match di Cobolli in tv
Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.
Wimbledon, il montepremi
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITRICE – €4.172.510