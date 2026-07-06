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Cobolli, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista romano, fresco finalista al Roland Garros, ha raggiunto per il secondo anno consecutivo i quarti ai Championships
1 min
TagsFlavio CobolliWimbledon

Prima vittoria contro un Top 10 sull'erba dell'All England Club per tornare, come nel 2025, ai quarti di finale di Wimbledon. Vittoria di prestigio per Flavio Cobolli, che supera 7-5 7-6(4) 6-3 la quinta testa di serie del tabellone Alex de Minaur dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Se lo scorso anno la corsa del romano si fermò contro il 7 volte vincitore del torneo Novak Djokovic, stavolta dall'altra parte della rete ci sarà uno tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery

Cobolli ai quarti, data e orario

La sfida tra Flavio Cobolli e il vincitore del match tra Dimitrov e Fery, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma mercoledì 8 luglio con campo e orario ancora da definire.

Dove vedere il match di Cobolli in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITRICE –  €4.172.510

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