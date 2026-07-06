Cobolli, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prima vittoria contro un Top 10 sull'erba dell'All England Club per tornare, come nel 2025, ai quarti di finale di Wimbledon . Vittoria di prestigio per Flavio Cobolli , che supera 7-5 7-6(4) 6-3 la quinta testa di serie del tabellone Alex de Minaur dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Se lo scorso anno la corsa del romano si fermò contro il 7 volte vincitore del torneo Novak Djokovic , stavolta dall'altra parte della rete ci sarà uno tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery .

Cobolli ai quarti, data e orario

La sfida tra Flavio Cobolli e il vincitore del match tra Dimitrov e Fery, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma mercoledì 8 luglio con campo e orario ancora da definire.

Dove vedere il match di Cobolli in tv

Tutte le partite di Wimbledon vengono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO – €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE – €347.309

QUARTI DI FINALE – €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA – €2.086.255

VINCITRICE – €4.172.510