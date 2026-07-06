Paolini-Kostyuk, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini è la prima italiana nell'Era Open a raggiungere per la seconda volta in carriera i quarti di finale nel singolare femminile di Wimbledon . Dopo esserci già riuscita nel 2024, anno in cui spinse fino all'ultimo atto del torneo, la numero uno azzurra ha superato Alexandra Eala con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 torna tra le migliori otto giocatrici dei Championships . Al prossimo turno Jasmine sfiderà Marta Kostyuk , che ha invece avuto la meglio su Ashlyn Krueger .

Paolini-Kostyuk, data e orario

La sfida tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma mercoledì 8 luglio con campo e orario ancora da definire.

Paolini-Kostyuk, i precedenti

Paolini è avanti 2-1 nei precedenti. L'ultimo incrocio è andato in scena al primo turno del Wta 1000 di Cincinnati nel 2023 e ad avere la meglio è stata l'azzurra, che si è imposta in due set.

Dove vedere il match in tv

Tutti gli incontri di Wimbledon sono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Wimbledon, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO – €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE – €347.309

QUARTI DI FINALE – €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA – €2.086.255

VINCITRICE – €4.172.510