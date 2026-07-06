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lunedì 6 luglio 2026
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Paolini-Kostyuk, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A due anni di distanza dalla finale raggiunta nel 2024, la numero uno azzurra torna tra le migliori otto giocatrici dei Championships
2 min
TagsJasmine PaoliniWimbledon

Jasmine Paolini è la prima italiana nell'Era Open a raggiungere per la seconda volta in carriera i quarti di finale nel singolare femminile di Wimbledon. Dopo esserci già riuscita nel 2024, anno in cui spinse fino all'ultimo atto del torneo, la numero uno azzurra ha superato Alexandra Eala con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 torna tra le migliori otto giocatrici dei Championships. Al prossimo turno Jasmine sfiderà Marta Kostyuk, che ha invece avuto la meglio su Ashlyn Krueger.

Paolini-Kostyuk, data e orario

La sfida tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma mercoledì 8 luglio con campo e orario ancora da definire.

Paolini-Kostyuk, i precedenti

Paolini è avanti 2-1 nei precedenti. L'ultimo incrocio è andato in scena al primo turno del Wta 1000 di Cincinnati nel 2023 e ad avere la meglio è stata l'azzurra, che si è imposta in due set.

Dove vedere il match in tv

Tutti gli incontri di Wimbledon sono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Wimbledon, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITRICE –  €4.172.510

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