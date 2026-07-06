Paolini-Kostyuk, quarti di finale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jasmine Paolini è la prima italiana nell'Era Open a raggiungere per la seconda volta in carriera i quarti di finale nel singolare femminile di Wimbledon. Dopo esserci già riuscita nel 2024, anno in cui spinse fino all'ultimo atto del torneo, la numero uno azzurra ha superato Alexandra Eala con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 torna tra le migliori otto giocatrici dei Championships. Al prossimo turno Jasmine sfiderà Marta Kostyuk, che ha invece avuto la meglio su Ashlyn Krueger.
Paolini-Kostyuk, data e orario
La sfida tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk, valida per i quarti di finale di Wimbledon, è in programma mercoledì 8 luglio con campo e orario ancora da definire.
Paolini-Kostyuk, i precedenti
Paolini è avanti 2-1 nei precedenti. L'ultimo incrocio è andato in scena al primo turno del Wta 1000 di Cincinnati nel 2023 e ad avere la meglio è stata l'azzurra, che si è imposta in due set.
Dove vedere il match in tv
Tutti gli incontri di Wimbledon sono trasmessi in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.
Wimbledon, il montepremi femminile
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITRICE – €4.172.510