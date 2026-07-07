Panatta esalta Cobolli e distrugge Medvedev: "Gioca con il cellulare, non sta bene di testa. Lui e Shelton..." 

La pazzesca ascesa di Flavio Cobolli sorprende solo chi non lo ha seguito con attenzione negli ultimi anni. Il tennista romano è riuscito a fare quello step in avanti a livello tecnico e mentale che lo ha portato quarto nella classifica Race e tra i primi dieci in quella generale. Una sopresa per tanti, di certo non per Adriano Panatta e Paolo Bertolucci che durante la puntata del loro podcast "La telefonata" ne hanno tessuto le lodi: "Flavio ha fatto un bel salto in avanti, questo è incontestabile. Lo ha fatto sia come considerazione che tecnicamente visto che ha migliorato il rovescio lungolinea in modo clamoroso. Fino a due anni fa non sapeva nemmeno cosa fosse... Lui è molto bravo perché quando fai i quarti a Wimbledon l’anno scorso, poi fai finale a Parigi, poi vai ancora ai quarti a Wimbledon non può essere una casualità: sono segnali che ormai Cobolli è un giocatore di quelli veri. Può rimanere stabile nei primi dieci senza problemi, poi potrà arrivare quarto, quinto, terzo perché quei due avanti sono difficilmente raggiungibili".