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Panatta festeggia il compleanno, Bertolucci lo provoca sui social: “Riguardati, hai una certa età”

L'ex tennista romano compie 76 anni. L'amico di sempre lo festeggia a modo suo con un messaggio sui social
1 min
TagsPanattabertolucci

"Riguardati, ormai hai una certa età". Paolo Bertolucci festeggia, con la solita ironia, il compleanno di Adriano Panatta. Ex comapgno di squadra in Nazionale e amico di lunga data.

Bertolucci e il rapporto con Panatta

I due hanno condiviso momenti importanti in campo e fuori, e continuano a stuzzicarsi a distanza: sui social, nelle dirette televisive e in un podcast che curano e che parla del mondo del tennis. Bertolucci, che sta raccontando per Sky il torneo di Wimbledon, ha voluto fare gli auguri all'ex tennista romano, che oggi compie 76 anni, con un post sui social. 

Bertolucci, il messaggio social a Panatta

"Buon compleanno amico mio", ha scritto Paolo Bertolucci. "Mi raccomando riguardati, ormai hai una certa età e come ben sai , ancor di più con questo caldo, detesto profondamente i funerali". 

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