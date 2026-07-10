Sinner-Djokovic, così simili e diversi: potenza contro energia, il numero uno sfida l'uomo Slam

La testa invita all’ottimismo, i numeri spingono verso una conferma, il cuore ricorda che nel tennis tutto può succedere. La vigilia di questo Sinner-Djokovic ha seguito binari inediti ed è stata caratterizzata da un piccolo colpo di scena: non si partirà alle 14.30 come la logica avrebbe suggerito, visto il giorno di riposo in più rispetto ad Alexander Zverev e Arthur Fery che invece apriranno il Centrale, mentre Sinner e Djokovic seguiranno con alte probabilità di vedere il tetto chiuso se la sfida dovesse protrarsi. Tornando allo stato d’animo con cui si arriva alla contesa, questo non è più il Sinner della prima, “irreale”, per usare le sue parole, vittoria sul serbo. Ma per la prima volta dopo tanto tempo non è neppure il Sinner che arriva con la certezza assoluta di essere di gran lunga favorito. A dire il vero forse Jannik una sensazione del genere non l’ha mai vissuta , ma nella percezione esterna Sinner-Djokovic era ormai diventata quasi una formalità e il doppio incrocio nelle semifinali Slam del 2025, tra Parigi e Wimbledon, aveva ulteriormente rafforzato questa convinzione. Melbourne ha cambiato il paradigma, rigenerando l’infinita legacy del 24 volte campione Slam. Eppure, volendo seguire la logica, quelle condizioni sono difficilmente ripetibili: da una parte un Sinner lontanissimo dai suoi standard tecnici e mentali, dall’altra un Djokovic che aveva pescato due jolly nei turni prima, arrivando fresco come raramente gli era successo negli ultimi anni. Ed è qui che entrano in gioco i numeri.

Djokovic, oltre 16 ore in campo

Il serbo ha trascorso in campo ben 16 ore e 32 minuti, culminate nelle 5 ore e 15 minuti di due giorni fa contro Felix Auger-Aliassime, ma alimentate anche dai tre set lasciati per strada nelle quattro partite precedenti ai quarti di finale. Se Nole continua a saper gestire perfettamente le energie durante una maratona, è lui stesso a ricordare che il recupero non è più quello dei tempi migliori. Per questo il servizio sarà fondamentale. Fin qui sta mettendo in campo il 71% di prime, vincendo però “solo” il 75% dei punti. Dall’altra parte, la battuta è diventata il colpo dell’estate di Jannik Sinner: con il 66% di prime in campo converte l’85% dei punti e soprattutto ha già messo a segno 97 ace, dato impressionante se confrontato con i 62 serviti nell’intero torneo dello scorso anno o con i 66 totalizzati finora da Djokovic. «Fin qui sento di aver giocato un tennis più percentuale, ma sono fiducioso. Adesso, se voglio una chance in semifinale, devo alzare il livello, ma sono tranquillo perché so di poterlo fare - aveva spiegato Jannik, svelando anche il segreto della nuova efficacia al servizio -. È migliorato grazie al lavoro fisico: se sei più forte sei anche più stabile. Poi abbiamo cambiato movimento, lancio di palla e timing. È arrivato tutto cercando la qualità in allenamento più che la quantità».

Sinner-Djokovic, un classico

Nonostante i 14 anni di differenza, che separano di fatto due epoche del tennis, Sinner-Djokovic è un classico. Quella di oggi non sarà solo la 12ª sfida (6-5 Sinner), ma anche la 6ª semifinale Slam tra i due (3-2 Sinner) e la 3ª a Wimbledon, qualcosa riuscito solo ad Agassi e Rafter con il loro trittico di semifinali tra il 1999 e il 2001. Ed è qui che tutti i ragionamenti fatti finora rischiano di dissolversi nell’unicità che ogni Sinner-Djokovic porta con sé. Per questo il Jannik visto ieri ad Aorangi Park era visibilmente concentrato. In campo con due sparring partner, uno per lato, che sono così riusciti a dare ritmo ai colpi del numero 1 del mondo, che ha lavorato soprattutto sull’impatto offensivo della palla. Contemporaneamente, su Campo 1 si allenava Novak Djokovic e forse anche per questo Sinner ha cambiato programma: invece di Campo 2, utilizzato per tutto il torneo, ha scelto Campo 3, aperto anche a una ristretta cerchia di spettatori. Lo scorso anno il titolo arrivò con la rivincita su Alcaraz dopo Parigi. Quest’anno è Melbourne il ricordo vivo che alimenta la voglia di rivalsa.