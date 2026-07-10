Alcaraz, la terribile previsione spaventa anche Boris Becker: "Spero ti sbagli, vedremo..."

Il calvario non sembra avere fine per Carlos Alcaraz . Il numero due del mondo, che molto probabilmente sarà però superato in classifica da Alexander Zverev prima del rientro in campo, ha documentato nelle ultime ore il suo recupero attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. Un allenamento speciale con una racchetta senza corde per lo spagnolo, che sta recuperando dall'infortunio al polso destro rimediato all' Atp 500 di Barcellona che lo ha costretto a rinunciare anche al Roland Garros e a Wimbledon . Se, però, il ritorno in campo sembrava fissato per la stagione sul cemento americano, è arrivata nella giornata di giovedì una notizia preoccupante.

Becker preoccupato per Alcaraz

Alcaraz non è presente nella entry list del Masters 1000 di Montreal, in programma ai primi d'agosto. Slitta ancora, dunque, il suo ritorno e questo non è per nulla un buon segno anche per la leggenda del tennis tedesco Boris Becker. L'ex campione ha commentato così la previsione di una pagina specializzata, che ha sottolineato: "La speranza ora è che questa situazione non si trasformi in un caso alla Dominic Thiem, dove non si riprende mai del tutto. Le lesioni al polso non sono uno scherzo per i tennisti". "Spero seriamente che le tue previsioni siano sbagliate… ma vedremo!", la risposta di Becker.